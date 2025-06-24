«Цели выполнены»: Израиль согласился на прекращение огня и предупредил о суровых последствиях за нарушение

В канцелярии Нетаньяху согласились на прекращение огня с Ираном
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В канцелярии Биньямина Нетаньяху согласились на прекращение огня в конфликте с Ираном
В канцелярии Биньямина Нетаньяху согласились на прекращение огня в конфликте с Ираном Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израиль готов дать решительный ответ на любое нарушение прекращения огня со стороны Ирана. С таким предупреждением выступили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По его словам, страна согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. 

«Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Мы внимательно следим за выполнением договоренностей и готовы решительно реагировать на любые нарушения с иранской стороны», — подчеркнул представитель канцелярии Нетаньяху. Сообщение размещено в соцсети X.

В канцелярии также уточнили, что накануне вечером премьер-министр Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генерального штаба и главы службы разведки «Моссад». В ходе встречи обсуждались итоги операции «Ам Калави», в результате которой, по данным израильских властей, были полностью устранены потенциальные угрозы со стороны Ирана в сфере ракетного и ядерного вооружения.

Конфликт между странами обострился с 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Тегеран также стал наносить ответные удары. Спустя время в конфликт напрямую включились США. Затем президент Трамп заявил о том, что стороны готовы заключить мир.

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Израиль готов дать решительный ответ на любое нарушение прекращения огня со стороны Ирана. С таким предупреждением выступили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По его словам, страна согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня.  «Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Мы внимательно следим за выполнением договоренностей и готовы решительно реагировать на любые нарушения с иранской стороны», — подчеркнул представитель канцелярии Нетаньяху. Сообщение размещено в соцсети X. В канцелярии также уточнили, что накануне вечером премьер-министр Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генерального штаба и главы службы разведки «Моссад». В ходе встречи обсуждались итоги операции «Ам Калави», в результате которой, по данным израильских властей, были полностью устранены потенциальные угрозы со стороны Ирана в сфере ракетного и ядерного вооружения. Конфликт между странами обострился с 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Тегеран также стал наносить ответные удары. Спустя время в конфликт напрямую включились США. Затем президент Трамп заявил о том, что стороны готовы заключить мир.
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