Израиль заявил, что устранил ядерную угрозу со стороны Ирана

Израиль успешно завершил военную операцию против Ирана, устранив основные угрозы в ядерной и ракетной сферах. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет», — отмечается в официальном заявлении канцелярии. Военная операция под кодовым названием «Народ как лев» была проведена с целью нейтрализации экзистенциальных угроз со стороны Ирана. В ходе заседания кабинета безопасности, в котором приняли участие министр обороны, начальник Генерального штаба и глава разведки «Моссад», было подтверждено, что Израиль устранил угрозу.
Согласно сообщению, Израиль не только достиг поставленных целей, но и превзошел их, обеспечив национальную безопасность. В связи с достижением стратегических целей операции, Израиль согласился на инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
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