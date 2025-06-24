Израиль заявил, что устранил ядерную угрозу со стороны Ирана

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Военная операция была проведена с целью нейтрализации экзистенциальных угроз со стороны Ирана
Военная операция была проведена с целью нейтрализации экзистенциальных угроз со стороны Ирана Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израиль успешно завершил военную операцию против Ирана, устранив основные угрозы в ядерной и ракетной сферах. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет», — отмечается в официальном заявлении канцелярии. Военная операция под кодовым названием «Народ как лев» была проведена с целью нейтрализации экзистенциальных угроз со стороны Ирана. В ходе заседания кабинета безопасности, в котором приняли участие министр обороны, начальник Генерального штаба и глава разведки «Моссад», было подтверждено, что Израиль устранил угрозу.

Согласно сообщению, Израиль не только достиг поставленных целей, но и превзошел их, обеспечив национальную безопасность. В связи с достижением стратегических целей операции, Израиль согласился на инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.

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Израиль успешно завершил военную операцию против Ирана, устранив основные угрозы в ядерной и ракетной сферах. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет», — отмечается в официальном заявлении канцелярии. Военная операция под кодовым названием «Народ как лев» была проведена с целью нейтрализации экзистенциальных угроз со стороны Ирана. В ходе заседания кабинета безопасности, в котором приняли участие министр обороны, начальник Генерального штаба и глава разведки «Моссад», было подтверждено, что Израиль устранил угрозу. Согласно сообщению, Израиль не только достиг поставленных целей, но и превзошел их, обеспечив национальную безопасность. В связи с достижением стратегических целей операции, Израиль согласился на инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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