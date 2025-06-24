Богомаз рассказал о том, как отблагодарят отличившихся при ЧП с поездом под Брянском

Губернатор Богомаз: отличившихся при ЧП под Брянском представят к наградам
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Отличившихся при ликвидации ЧП под Брянском представят к наградам разного уровня
Отличившихся при ликвидации ЧП под Брянском представят к наградам разного уровня Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Сотрудников, отличившихся при ликвидации последствий крушения поезда в Брянской области, поощрят деньгами и представят к областным и федеральным наградам. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Все, кто принимали участие (в ликвидации последствий ЧП, — прим. URA.RU), они были поощрены», — заявил Александр Богомаз в беседе с РИА Новости. По его словам, помощь участникам выразится в материальном вознаграждении, а особо отличившихся представят к наградам областного и федерального уровня. Особо губернатор отметил вклад сотрудников МЧС, РЖД, медицинских работников, а также специалистов транспортных и дорожных предприятий и представителей органов власти.

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Там обрушился автомобильный мост, обломки которого упали на проходящий пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. В результате аварии локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт. По официальным данным, погибли семь человек, еще 165 получили различные травмы.

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Сотрудников, отличившихся при ликвидации последствий крушения поезда в Брянской области, поощрят деньгами и представят к областным и федеральным наградам. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Все, кто принимали участие (в ликвидации последствий ЧП, — прим. URA.RU), они были поощрены», — заявил Александр Богомаз в беседе с РИА Новости. По его словам, помощь участникам выразится в материальном вознаграждении, а особо отличившихся представят к наградам областного и федерального уровня. Особо губернатор отметил вклад сотрудников МЧС, РЖД, медицинских работников, а также специалистов транспортных и дорожных предприятий и представителей органов власти. Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Там обрушился автомобильный мост, обломки которого упали на проходящий пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. В результате аварии локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт. По официальным данным, погибли семь человек, еще 165 получили различные травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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