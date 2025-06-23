23 июня 2025

Пермский миллиардер Репин в очередной раз продает здание музея

Бывшее здание музея современного искусства в Перми продают за 300 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость объекта составляет 300 млн рублей
Стоимость объекта составляет 300 млн рублей Фото:

В Перми вновь продают здание и земельный участок на бульваре Гагарина, 24. Ранее там располагался музей современного искусства PERMM.

«Стоимость объекта составляет 300 млн рублей. Пятиэтажное здание с цокольным этажом в Мотовилихинском районе города имеет общую площадь 2,9 тысячи квадратных метров. Площадь земельного участка — 4,4 тысячи квадратных метров. В объявлении также отмечается наличие собственной парковки, рассчитанной на 50 автомобилей», — сказано в объявлении продавца на «Авито». 

В начале июня 2025 года URA.RU сообщало о том, что собственник — пермский миллиардер Александр Репин прекратил процесс продажи. Соответствующее объявление было удалено.

В 2023 году комплекс был впервые выставлен на продажу за 260 млн рублей после того, как культурное учреждение освободило помещения и переехало в здание автосалона «Телта-МБ» по адресу улица Крисанова, 4. В 2024 году объект оценивали в 400 млн рублей, а к моменту снятия объявления цена составляла 350 млн рублей. В тот же период сообщалось, что владеющая зданием компания «Сатурн-Р» рассматривала возможность использования недвижимости для собственных нужд.

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В Перми вновь продают здание и земельный участок на бульваре Гагарина, 24. Ранее там располагался музей современного искусства PERMM. «Стоимость объекта составляет 300 млн рублей. Пятиэтажное здание с цокольным этажом в Мотовилихинском районе города имеет общую площадь 2,9 тысячи квадратных метров. Площадь земельного участка — 4,4 тысячи квадратных метров. В объявлении также отмечается наличие собственной парковки, рассчитанной на 50 автомобилей», — сказано в объявлении продавца на «Авито».  В начале июня 2025 года URA.RU сообщало о том, что собственник — пермский миллиардер Александр Репин прекратил процесс продажи. Соответствующее объявление было удалено. В 2023 году комплекс был впервые выставлен на продажу за 260 млн рублей после того, как культурное учреждение освободило помещения и переехало в здание автосалона «Телта-МБ» по адресу улица Крисанова, 4. В 2024 году объект оценивали в 400 млн рублей, а к моменту снятия объявления цена составляла 350 млн рублей. В тот же период сообщалось, что владеющая зданием компания «Сатурн-Р» рассматривала возможность использования недвижимости для собственных нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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