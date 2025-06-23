Пермский миллиардер Репин в очередной раз продает здание музея

В Перми вновь продают здание и земельный участок на бульваре Гагарина, 24. Ранее там располагался музей современного искусства PERMM.
«Стоимость объекта составляет 300 млн рублей. Пятиэтажное здание с цокольным этажом в Мотовилихинском районе города имеет общую площадь 2,9 тысячи квадратных метров. Площадь земельного участка — 4,4 тысячи квадратных метров. В объявлении также отмечается наличие собственной парковки, рассчитанной на 50 автомобилей», — сказано в объявлении продавца на «Авито».
В начале июня 2025 года URA.RU сообщало о том, что собственник — пермский миллиардер Александр Репин прекратил процесс продажи. Соответствующее объявление было удалено.
В 2023 году комплекс был впервые выставлен на продажу за 260 млн рублей после того, как культурное учреждение освободило помещения и переехало в здание автосалона «Телта-МБ» по адресу улица Крисанова, 4. В 2024 году объект оценивали в 400 млн рублей, а к моменту снятия объявления цена составляла 350 млн рублей. В тот же период сообщалось, что владеющая зданием компания «Сатурн-Р» рассматривала возможность использования недвижимости для собственных нужд.
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