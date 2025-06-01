Пермский миллиардер Репин передумал продавать бывшее здание музея PERMM

Бывшее здания музея PERMM, принадлежащее владельцу холдинга «Сатурн-Р» пермскому миллиардеру Александру Репину, снято с продажи. Об этом сказано на сайте бесплатных объявлений. При этом площади здания можно взять в аренду.
«Сдается в аренду пятиэтажное здание с цокольным этажом. Собственная парковка с вместимостью до 50 машин. Стоимость аренды — от 700 рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте.
Музей PERMM арендовал помещения на бульваре Гагарина, 24 с 2014 года. В 2023 году экспозицию перевезли в здание автосалона на улице Крисанова, 4. Помещения на бульваре Гагарина вначале выставили на продажу за 260 млн рублей, потом одна поднялась до 400 млн.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Репин заявлял, что планировал разместить в здании музея частную клинику или ресторан. Последняя цена, за которую на продажу выставляли объект — 350 млн рублей.
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