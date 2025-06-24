Иран опроверг запуск ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия

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Тегеран отверг обвинения в нарушении режима прекращения огня
Тегеран отверг обвинения в нарушении режима прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Иран опроверг сообщения о запуске ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

«Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны», — написала телекомпания в своем telegram-канале. Тегеран отверг обвинения в нарушении режима прекращения огня, введенного в регионе.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о якобы имевшем место нарушении перемирия со стороны Ирана. В ответ на это он поручил израильским военным подготовить новые удары по целям в Тегеране. Совет национальной безопасности Ирана подтвердил достижение соглашения о прекращении огня с Израилем. В ведомстве также подчеркнули, что в случае совершения каких-либо агрессивных действий после вступления перемирия в силу, Иран оставляет за собой право на ответные меры.

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Иран опроверг сообщения о запуске ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB. «Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны», — написала телекомпания в своем telegram-канале. Тегеран отверг обвинения в нарушении режима прекращения огня, введенного в регионе. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о якобы имевшем место нарушении перемирия со стороны Ирана. В ответ на это он поручил израильским военным подготовить новые удары по целям в Тегеране. Совет национальной безопасности Ирана подтвердил достижение соглашения о прекращении огня с Израилем. В ведомстве также подчеркнули, что в случае совершения каких-либо агрессивных действий после вступления перемирия в силу, Иран оставляет за собой право на ответные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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