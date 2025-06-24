Свердловский турист не может дышать после падения с балкона в Турции

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Турция, отель, охранник
Турецкая жандармерия расследует случай с русскими туристами (архивное фото) Фото:

Житель Верхней Салды Дмитрий П. получил серьезные травмы после падения с третьего этажа на турецком курорте. Он впал в кому и сейчас находится на ИВЛ, рассказал URA.RU один из членов семьи.

«Дима рухнул с балкона, пролетел 15 метров и упал на твердую поверхность грудью и лицом. У него раздроблены лицевые кости, сломаны кости грудной клетки и шейные позвонки. Он не может сам дышать, его поместили на ИВЛ», — сказал собеседник агентства.

Сейчас мужчина находится в коме, его состояние не позволяет транспортировать его в Россию. Каждый день пребывания в турецкой клинике обходится в 100 тысяч рублей. Чтобы собрать необходимую сумму — почти миллион — семья объявила сбор денег.

Как уже сообщалось, гражданская жена Дмитрия — Олеся — не смогла пережить страшной вести. В момент, когда муж выпал с балкона, она спала в номере. Узнав о трагедии, женщина почувствовала себя плохо, ее доставили в больницу. В тот же день она умерла от инфаркта.

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Житель Верхней Салды Дмитрий П. получил серьезные травмы после падения с третьего этажа на турецком курорте. Он впал в кому и сейчас находится на ИВЛ, рассказал URA.RU один из членов семьи. «Дима рухнул с балкона, пролетел 15 метров и упал на твердую поверхность грудью и лицом. У него раздроблены лицевые кости, сломаны кости грудной клетки и шейные позвонки. Он не может сам дышать, его поместили на ИВЛ», — сказал собеседник агентства. Сейчас мужчина находится в коме, его состояние не позволяет транспортировать его в Россию. Каждый день пребывания в турецкой клинике обходится в 100 тысяч рублей. Чтобы собрать необходимую сумму — почти миллион — семья объявила сбор денег. Как уже сообщалось, гражданская жена Дмитрия — Олеся — не смогла пережить страшной вести. В момент, когда муж выпал с балкона, она спала в номере. Узнав о трагедии, женщина почувствовала себя плохо, ее доставили в больницу. В тот же день она умерла от инфаркта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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