В Чебоксарах приостановили работу аэропорта

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар Фото:

В аэропорту Чебоксар временно не принимают и не отправляют самолеты в рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Чебоксары», — написал представитель Росавиации. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Ранее стало известно, что подобные меры коснулись также аэропортов Самары и Ульяновска. На данный момент ограничения в них до сих пор не сняты. Кроме того, этим утром временно закрыт для приема и выпуска самолетов оказались воздушные гавани Тамбова и Пензы.

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В аэропорту Чебоксар временно не принимают и не отправляют самолеты в рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Чебоксары», — написал представитель Росавиации. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. Ранее стало известно, что подобные меры коснулись также аэропортов Самары и Ульяновска. На данный момент ограничения в них до сих пор не сняты. Кроме того, этим утром временно закрыт для приема и выпуска самолетов оказались воздушные гавани Тамбова и Пензы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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