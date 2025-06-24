В Чебоксарах приостановили работу аэропорта

В аэропорту Чебоксар временно не принимают и не отправляют самолеты в рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Чебоксары», — написал представитель Росавиации. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее стало известно, что подобные меры коснулись также аэропортов Самары и Ульяновска. На данный момент ограничения в них до сих пор не сняты. Кроме того, этим утром временно закрыт для приема и выпуска самолетов оказались воздушные гавани Тамбова и Пензы.
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