Надежда Кадышева отказалась выступать на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Народная артистка России Надежда Кадышева отказалась выступать на музыкальном фестивале «Ночь музыки». Организаторы предлагали ей посетить мероприятие, рассказал URA.RU директор фестиваля Евгений Горенбург.
«Каких бы то ни было особых надежд и ожиданий к Надежде Кадышевой у нас не было с самого начала. Обращение к ней было в рамках общего исследования возможностей огромного массива артистов для выступления на фестивале. Сразу же стало понятно, что это невозможно, поскольку число было заранее занято», — поделился Горенбург.
Судя по графику, народная артистка 27 июня (в день проведения «Ночи музыки») будет давать концерт в «Зеленом театре» в Москве. На следующий день певица выступит на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
Ранее шли разговоры о том, что Кадышева может стать хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге — он проходит в один день с «Ночью музыки». Организаторы обсуждали ее фамилию на совещаниях, реагируя на реальный запрос школьников.
Песни легендарной артистки вирусятся в соцсетях. А спрос на Кадышеву такой, что в марте в Екатеринбурге даже переносили ее выступление из ККТ «Космос» на площадку побольше — в «Екатеринбург-ЭКСПО».
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