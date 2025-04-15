Школьники требуют Кадышеву на выпускной в Екатеринбурге. Видео

16 апреля 2025 в 08:53 Размер текста - 17 +

Выпускников, вероятно, соберут в ЦПКиО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге может стать народная артистка России Надежда Кадышева. Организаторы обсуждают ее фамилию на совещаниях, реагируя на реальный запрос школьников, рассказал URA.RU информированный источник. «От детей есть пожелание, чтобы выступила Кадышева. Они прямо требуют», — поделился собеседник. Даты выпускного пока не анонсируются. В прошлом году шоу проходило в парке Маяковского 28 июня. На сцене были группа RASA, DJ Leonid Rudenko и победители шоу «Новые танцы на ТНТ» DS Crew. Из открытых источников известно, что конец июня у Кадышевой более-менее свободен: 19-го она будет выступать в Казани, а 26-го — в Санкт-Петербурге. Ее сын и концертный директор Григорий Костюк отвечать на вопрос URA.RU по теме не стал. Поначалу руководители школ и чиновники не понимали, почему детям так интересна Кадышева. Когда полезли в интернет, увидели: песни легендарной артистки (особенно «Плывет веночек» и «Широка река») вирусятся в соцсетях, видео с концертов набирают миллионы просмотров. Спрос на Кадышеву такой, что в марте в Екатеринбурге даже переносили ее выступление из ККТ «Космос» на площадку побольше — в «Екатеринбург-ЭКСПО». А билеты, даже за 15 тысяч рублей, разлетелись моментально. Вот как это было: Пытаясь ухватиться за внезапный хайп, команда Кадышевой даже объявила стадионный тур по России. Будет ли среди локаций Екатеринбург, пока неясно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге может стать народная артистка России Надежда Кадышева. Организаторы обсуждают ее фамилию на совещаниях, реагируя на реальный запрос школьников, рассказал URA.RU информированный источник. «От детей есть пожелание, чтобы выступила Кадышева. Они прямо требуют», — поделился собеседник. Даты выпускного пока не анонсируются. В прошлом году шоу проходило в парке Маяковского 28 июня. На сцене были группа RASA, DJ Leonid Rudenko и победители шоу «Новые танцы на ТНТ» DS Crew. Из открытых источников известно, что конец июня у Кадышевой более-менее свободен: 19-го она будет выступать в Казани, а 26-го — в Санкт-Петербурге. Ее сын и концертный директор Григорий Костюк отвечать на вопрос URA.RU по теме не стал. Поначалу руководители школ и чиновники не понимали, почему детям так интересна Кадышева. Когда полезли в интернет, увидели: песни легендарной артистки (особенно «Плывет веночек» и «Широка река») вирусятся в соцсетях, видео с концертов набирают миллионы просмотров. Спрос на Кадышеву такой, что в марте в Екатеринбурге даже переносили ее выступление из ККТ «Космос» на площадку побольше — в «Екатеринбург-ЭКСПО». А билеты, даже за 15 тысяч рублей, разлетелись моментально. Вот как это было: Пытаясь ухватиться за внезапный хайп, команда Кадышевой даже объявила стадионный тур по России. Будет ли среди локаций Екатеринбург, пока неясно.