Путин одобрил создание отечественного мессенджера

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании отечественного мессенджера в России. Предполагается, что он будет сочетать в себе возможности многофункционального цифрового сервиса. Документ об этом размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«24 июня 2025 года подписан закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — следует из названия законопроекта. Он опубликован на сайте правовых актов.
В частности, пользователи нового многофункционального сервиса смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи. Кроме того, сервис позволит гражданам Российской Федерации подтверждать свою личность посредством цифрового идентификатора, что будет приравниваться к предъявлению оригинального документа.
Кроме того, цифровой документ, полученный через данный сервис, разрешается использовать для подтверждения возраста, наличия льгот, статуса учащегося в школах или колледжах, а также при заселении в гостиницы и в ряде других ситуаций. При этом граждане Российской Федерации не обязаны предоставлять бумажные удостоверения личности, если соответствующая информация уже доступна на электронной платформе.
Организацию, ответственную за внедрение и функционирование данного сервиса, назначит правительство России. К кандидату предъявят определенные требования: он должен быть российским юрлицом, использовать программное обеспечение, внесенное в национальный реестр, а также иметь в своем составе социальную сеть с ежедневной аудиторией, превышающей 500 тысяч пользователей. Презентация национального мессенджера пройдет летом 2025 года.
Сегодня также Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла изменения в законопроект «О защите прав потребителей». Они коснутся запрета компании Apple препятствовать установке российского магазина RuStore на свои гаджеты. Эта мера начнет действовать уже с 1 сентября 2025 года.
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