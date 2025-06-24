Прокуратура Сосновского района Челябинской области проводит проверку по факту ДТП в Казанцево, в котором на мотоцикле скончались двое подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка работе органов системы профилактики организации дорожного движения. Также на контроль поставлено проведение процессуальной проверки по данному факту», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел днем 24 мая. Подростки, не имея прав и без экипировки, сели на мотоцикл и поехали кататься. На одном из участков дороги водитель потерял управление. В итоге школьники врезались в столб. От полученных травм они скончались на месте.
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