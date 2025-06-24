Айтишники, психолог и фрилансер: курганские «Новые люди» назвали кандидатов в облдуму. Список

Курганские «Новые люди» отправят на выборы в облдуму IT-специалистов и психолога
© Служба новостей «URA.RU»
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В списке партии курганцы из разных современных сфер
В списке партии курганцы из разных современных сфер Фото:

Партия «Новые люди» представила список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. Среди кандидатов: нейропсихолог Надежда Павина, владелец клуба-игротеки «ПроИгры» Даниил Москвин,  IT-специалист Михаил Гайдуков и лидер реготделения Кирил Рогозин. Информацию передает корреспондент URA.RU, побывавший на конференции партии.

«В списке есть сильные специалисты из самых разных сфер: предприниматели, IT-специалисты, врачи, экологи, педагоги, представители некоммерческого сектора. Например, баллотироваться будет нейропсихолог Надежда Павина, руководитель центра „Добрые сердца“. Также выдвинут Даниил Москвин — руководитель филиала „СКБ Контур“ и владелец клуб-игротеки „ПроИгры“. В Кетовском округе пойдет IT-фрилансер Михаил Гайдуков, который три года был депутатом сельсовета в Колташево», — рассказали URA.RU на мероприятии.

Полный список кандидатов от «Новых людей» по одномандатным округам (они же лидеры по списку региональных групп):

  • Ирина Налимова — Округ №1 (Восточный);
  • Ярославна Володина — Округ №2 (Центральный);
  • Кирилл Рогозин — Округ №3 (Западный);
  • Даниил Москвин — Округ №4 (Железнодорожный);
  • Надежда Павина — Округ №5 (Заозерный);
  • Вера Мальцева — Округ №6 (Рябковский);
  • Ксения Тропина — Округ №7 (Шадринский 1);
  • Ольга Витковская — Округ №8 (Шадринский 2);
  • Сергей Неугодников — Округ №9 (Катайский);
  • Елизавета Сендык — Округ №10 (Щучанский);
  • Максим Тихонов — Округ №11 (Шумихинский);
  • Вадим Нигматулаев — Округ №12 (Каргапольский);
  • Дарья Перевалова — Округ №13 (Куртамышский);
  • Анна Багрецова — Округ №14 (Притобольный);
  • Милена Охохонина — Округ №15 (Варгашинский);
  • Анжелика Братцева — Округ №16 (Макушинский);
  • Михаил Гайдуков — Округ №17 (Кетовский).

Ранее URA.RU публиковало списки кандидатов от партий ЛДПР, «Единая Россия» и КПРФ. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13-14 сентября 2025 года. 

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Партия «Новые люди» представила список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. Среди кандидатов: нейропсихолог Надежда Павина, владелец клуба-игротеки «ПроИгры» Даниил Москвин,  IT-специалист Михаил Гайдуков и лидер реготделения Кирил Рогозин. Информацию передает корреспондент URA.RU, побывавший на конференции партии. «В списке есть сильные специалисты из самых разных сфер: предприниматели, IT-специалисты, врачи, экологи, педагоги, представители некоммерческого сектора. Например, баллотироваться будет нейропсихолог Надежда Павина, руководитель центра „Добрые сердца“. Также выдвинут Даниил Москвин — руководитель филиала „СКБ Контур“ и владелец клуб-игротеки „ПроИгры“. В Кетовском округе пойдет IT-фрилансер Михаил Гайдуков, который три года был депутатом сельсовета в Колташево», — рассказали URA.RU на мероприятии. Полный список кандидатов от «Новых людей» по одномандатным округам (они же лидеры по списку региональных групп): Ранее URA.RU публиковало списки кандидатов от партий ЛДПР, «Единая Россия» и КПРФ. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13-14 сентября 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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