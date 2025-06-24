Партия «Новые люди» представила список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. Среди кандидатов: нейропсихолог Надежда Павина, владелец клуба-игротеки «ПроИгры» Даниил Москвин, IT-специалист Михаил Гайдуков и лидер реготделения Кирил Рогозин. Информацию передает корреспондент URA.RU, побывавший на конференции партии.
«В списке есть сильные специалисты из самых разных сфер: предприниматели, IT-специалисты, врачи, экологи, педагоги, представители некоммерческого сектора. Например, баллотироваться будет нейропсихолог Надежда Павина, руководитель центра „Добрые сердца“. Также выдвинут Даниил Москвин — руководитель филиала „СКБ Контур“ и владелец клуб-игротеки „ПроИгры“. В Кетовском округе пойдет IT-фрилансер Михаил Гайдуков, который три года был депутатом сельсовета в Колташево», — рассказали URA.RU на мероприятии.
Полный список кандидатов от «Новых людей» по одномандатным округам (они же лидеры по списку региональных групп):
- Ирина Налимова — Округ №1 (Восточный);
- Ярославна Володина — Округ №2 (Центральный);
- Кирилл Рогозин — Округ №3 (Западный);
- Даниил Москвин — Округ №4 (Железнодорожный);
- Надежда Павина — Округ №5 (Заозерный);
- Вера Мальцева — Округ №6 (Рябковский);
- Ксения Тропина — Округ №7 (Шадринский 1);
- Ольга Витковская — Округ №8 (Шадринский 2);
- Сергей Неугодников — Округ №9 (Катайский);
- Елизавета Сендык — Округ №10 (Щучанский);
- Максим Тихонов — Округ №11 (Шумихинский);
- Вадим Нигматулаев — Округ №12 (Каргапольский);
- Дарья Перевалова — Округ №13 (Куртамышский);
- Анна Багрецова — Округ №14 (Притобольный);
- Милена Охохонина — Округ №15 (Варгашинский);
- Анжелика Братцева — Округ №16 (Макушинский);
- Михаил Гайдуков — Округ №17 (Кетовский).
Ранее URA.RU публиковало списки кандидатов от партий ЛДПР, «Единая Россия» и КПРФ. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13-14 сентября 2025 года.
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