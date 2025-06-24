В России нашли опасные контрацептивы из Китая

Противозачаточные препараты для женщин, произведенные в Китае и уже запрещенные рядом государств, продолжают свободно продаваться в интернете без необходимости предъявления рецепта. Их легко могут приобрести в России. Об этом пишут "Известия".
"Состав таблеток не соответствует заявленному, имеются многочисленные признаки фальсификата. Согласно протоколу экспертизы, в таблетках, купленных в интернете, действительно есть синтетический гормон левоноргестрел. <...> В них содержатся крайне высокие дозы гормонов, что приводит к риску тяжелых заболеваний", — говорится в материале "Известий", которые ссылаются на данные экспертизы, проведенные международной ассоциацией «Антиконтрафакт». В частности, речь идет о контрацептиве Levonorgestrel and Quinestrol Tablets производителя Zizhu Pharmaceutical.
Но главным нарушением является то, что препарат не зарегистрирован в Госреестре лекарственных средств. Кроме того, товарный вид упаковки оказался вовсе не таким, каким он изображен на сайте компании-производителя. К тому же, отмечают врачи, прием такого контрацептива отличается от стандартов клинических рекомендаций, которые установлены в России.
"Принимать такие препараты на постоянной основе ни в коем случае нельзя, потому что они подавляют овуляцию нещадящим методом. Это может повлиять в дальнейшем на репродуктивную функцию. Вред здоровью будет нанесен однозначно", — предупредила гинеколог-эндокринолог Юлия Боцула.
В феврале этого года стало известно, что цены на противозачаточные в РФ взлетели на 14,6%. В среднем за упаковку их стали продавать по цене в 1539 рублей. Однако при этом объем продаж подобных препаратов в России снизился впервые за последние годы. По данным DSM Group, в 2024 году было продано 20,9 млн упаковок, что на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом.
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