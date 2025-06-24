В России хотят отказаться от эксперимента с контролем ОСАГО по камерам

Водителей без полиса ОСАГО скоро начнут отслеживать по камерам и сразу штрафовать. Эксперимент по тестовой проверке системы собираются отменить. Об этом говорится в предложении Минфина.
«Штрафовать водителей без полиса ОСАГО начнут с осени 2025 года. Отслеживать их будут с помощью камер на дорогах», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ. Тестовой проверки системы не будет.
Выявление водителей без ОСАГО происходит следующим образом: все проезжающие автомобили фотографируют дорожные камеры. Снимки затем анализируются информационной системой ГАИ в кооперации с системой страховых услуг для проверки наличия активного полиса ОСАГО. Данные сравниваются по регистрационному номеру транспортного средства.
В случае подтверждения наличия действующего полиса, фотография удаляется из системы. Если информация о страховке отсутствует, проводится повторный запрос на следующий день. Эта мера предпринимается для предотвращения ошибок в наложении штрафов, которые могут возникнуть из-за задержек в регистрации бумажных полисов ОСАГО.
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