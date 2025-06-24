24 июня 2025

В России хотят отказаться от эксперимента с контролем ОСАГО по камерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Камеры фиксируют нарушения
Камеры фиксируют нарушения Фото:

Водителей без полиса ОСАГО скоро начнут отслеживать по камерам и сразу штрафовать. Эксперимент по тестовой проверке системы собираются отменить. Об этом говорится в предложении Минфина.

«Штрафовать водителей без полиса ОСАГО начнут с осени 2025 года. Отслеживать их будут с помощью камер на дорогах», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ. Тестовой проверки системы не будет.

Выявление водителей без ОСАГО происходит следующим образом: все проезжающие автомобили фотографируют дорожные камеры. Снимки затем анализируются информационной системой ГАИ в кооперации с системой страховых услуг для проверки наличия активного полиса ОСАГО. Данные сравниваются по регистрационному номеру транспортного средства.

В случае подтверждения наличия действующего полиса, фотография удаляется из системы. Если информация о страховке отсутствует, проводится повторный запрос на следующий день. Эта мера предпринимается для предотвращения ошибок в наложении штрафов, которые могут возникнуть из-за задержек в регистрации бумажных полисов ОСАГО.

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Водителей без полиса ОСАГО скоро начнут отслеживать по камерам и сразу штрафовать. Эксперимент по тестовой проверке системы собираются отменить. Об этом говорится в предложении Минфина. «Штрафовать водителей без полиса ОСАГО начнут с осени 2025 года. Отслеживать их будут с помощью камер на дорогах», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ. Тестовой проверки системы не будет. Выявление водителей без ОСАГО происходит следующим образом: все проезжающие автомобили фотографируют дорожные камеры. Снимки затем анализируются информационной системой ГАИ в кооперации с системой страховых услуг для проверки наличия активного полиса ОСАГО. Данные сравниваются по регистрационному номеру транспортного средства. В случае подтверждения наличия действующего полиса, фотография удаляется из системы. Если информация о страховке отсутствует, проводится повторный запрос на следующий день. Эта мера предпринимается для предотвращения ошибок в наложении штрафов, которые могут возникнуть из-за задержек в регистрации бумажных полисов ОСАГО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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