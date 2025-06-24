24 июня 2025

Пермский экс-вице-премьер вернула из похищенных 67 миллионов рублей 45 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Елену Лопаеву признали виновной в присвоении средств фонда «Содействие-XXI век»
Елену Лопаеву признали виновной в присвоении средств фонда «Содействие-XXI век» Фото:

Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева за полтора года после вынесения обвинительного приговора возместила лишь 45,1 тысячи из 67,6 миллиона рублей, похищенных из благотворительного фонда «Содействие-XXI век». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России.

«К 24 июня от Лопаевой поступило 45,1 тысячи рублей (0,06%). Непогашенными остаются основной долг в 67,64 млн рублей и еще 7%. Это исполнительский сбор в сумме 4,7 млн рублей», — указано на сайте ведомства.

Лопаеву за хищение средств фонда приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году осужденная попросила об отсрочке исполнения наказания. Суд удовлетворил ее ходатайство в январе 2025-го. Лопаева была освобождена до 3 ноября. Позже Индустриальный районный суд Перми выдал исполнительный лист на взыскание с бывшего чиновника похищенных средств в пользу фонда.

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Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева за полтора года после вынесения обвинительного приговора возместила лишь 45,1 тысячи из 67,6 миллиона рублей, похищенных из благотворительного фонда «Содействие-XXI век». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России. «К 24 июня от Лопаевой поступило 45,1 тысячи рублей (0,06%). Непогашенными остаются основной долг в 67,64 млн рублей и еще 7%. Это исполнительский сбор в сумме 4,7 млн рублей», — указано на сайте ведомства. Лопаеву за хищение средств фонда приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году осужденная попросила об отсрочке исполнения наказания. Суд удовлетворил ее ходатайство в январе 2025-го. Лопаева была освобождена до 3 ноября. Позже Индустриальный районный суд Перми выдал исполнительный лист на взыскание с бывшего чиновника похищенных средств в пользу фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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