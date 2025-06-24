24 июня 2025

Тело туристки, умершей в Турции, доставили в Свердловскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело жительницы Верхней Салды Олеси М., которая умерла в Турции от инфаркта, узнав про несчастье с мужем, доставили в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали близкие ей люди.

«Тело доставили спецбортом, за это пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребенок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — сказал один из собеседников агентства.

41-летняя женщина умерла на турецком курорте Алания, предположительно, от инфаркта. Это случилось после того, как ей сообщили страшную весть о муже: в первый день отпуска, пока Олеся спала в номере, Дмитрий по неизвестным причинам выпал с балкона третьего этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в турецкой клинике. Его родные тоже объявили сбор средств, потому что нахождение в больнице российскому туристу обходится в 100 тысяч рублей за сутки.

Коллеги и близкие отзываются об Олесе как об очень добром и светлом человеке
Коллеги и близкие отзываются об Олесе как об очень добром и светлом человеке
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Тело жительницы Верхней Салды Олеси М., которая умерла в Турции от инфаркта, узнав про несчастье с мужем, доставили в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали близкие ей люди. «Тело доставили спецбортом, за это пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребенок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — сказал один из собеседников агентства. 41-летняя женщина умерла на турецком курорте Алания, предположительно, от инфаркта. Это случилось после того, как ей сообщили страшную весть о муже: в первый день отпуска, пока Олеся спала в номере, Дмитрий по неизвестным причинам выпал с балкона третьего этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в турецкой клинике. Его родные тоже объявили сбор средств, потому что нахождение в больнице российскому туристу обходится в 100 тысяч рублей за сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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