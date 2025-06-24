Тело жительницы Верхней Салды Олеси М., которая умерла в Турции от инфаркта, узнав про несчастье с мужем, доставили в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали близкие ей люди.
«Тело доставили спецбортом, за это пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребенок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — сказал один из собеседников агентства.
41-летняя женщина умерла на турецком курорте Алания, предположительно, от инфаркта. Это случилось после того, как ей сообщили страшную весть о муже: в первый день отпуска, пока Олеся спала в номере, Дмитрий по неизвестным причинам выпал с балкона третьего этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в турецкой клинике. Его родные тоже объявили сбор средств, потому что нахождение в больнице российскому туристу обходится в 100 тысяч рублей за сутки.
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