Тело туристки, умершей в Турции, доставили в Свердловскую область. Фото

25 июня 2025 в 09:44 Размер текста - 17 +

Супруги улетели в отпуск, который обернулся страшной трагедией Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому Тело жительницы Верхней Салды Олеси М., которая умерла в Турции от инфаркта, узнав про несчастье с мужем, доставили в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали близкие ей люди. «Тело доставили спецбортом, за это пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребенок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — сказал один из собеседников агентства. 41-летняя женщина умерла на турецком курорте Алания, предположительно, от инфаркта. Это случилось после того, как ей сообщили страшную весть о муже: в первый день отпуска, пока Олеся спала в номере, Дмитрий по неизвестным причинам выпал с балкона третьего этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в турецкой клинике. Его родные тоже объявили сбор средств, потому что нахождение в больнице российскому туристу обходится в 100 тысяч рублей за сутки. Коллеги и близкие отзываются об Олесе как об очень добром и светлом человеке Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело жительницы Верхней Салды Олеси М., которая умерла в Турции от инфаркта, узнав про несчастье с мужем, доставили в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали близкие ей люди. «Тело доставили спецбортом, за это пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребенок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — сказал один из собеседников агентства. 41-летняя женщина умерла на турецком курорте Алания, предположительно, от инфаркта. Это случилось после того, как ей сообщили страшную весть о муже: в первый день отпуска, пока Олеся спала в номере, Дмитрий по неизвестным причинам выпал с балкона третьего этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в турецкой клинике. Его родные тоже объявили сбор средств, потому что нахождение в больнице российскому туристу обходится в 100 тысяч рублей за сутки.