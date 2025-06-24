В НАТО «рисуют монстра в лице России», чтобы оправдать собственную политику наращивания военных бюджетов и милитаризации Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В преддверии саммита НАТО генеральный секретарь альянса Марк Рютте вновь сделал акцент на так называемой «российской угрозе». По его словам, Россия якобы способна напасть на страны НАТО, что требует от альянса дальнейшего наращивания военных расходов и укрепления обороноспособности. Как отметил Дмитрий Песков, подобные высказывания западных политиков носят во многом пропагандистский характер: «Для своих целей им нужно нарисовать монстра. С точки зрения НАТО, на эту роль подходит лучше всего наша страна». Это позволяет альянсу сплотить страны-члены вокруг идеи внешней угрозы и аргументировать увеличение расходов на оборону.
По словам Пескова, передает корреспондент URA.RU, одна из ключевых задач нынешнего саммита НАТО — согласование решения об увеличении военных расходов стран-членов до 5% ВВП. Этот шаг объясняется необходимостью противостоять «угрозе» со стороны России. Однако, как отмечают в Москве, альянс изначально был создан для конфронтации и продолжает оставаться инструментом давления, а не миротворчества и стабильности. Россия рассматривает подобную политику как реальность, с которой приходится считаться.
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