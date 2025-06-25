В забайкальский поселок Большая Тура Карымского округа, где сегодня произошла детонация боеприпасов из-за пожара в воинской части, выехал спецпоезд, сообщили журналисты. Также информацию подтвердили представители железной дороги Забайкальского края и очевидцы.
«Поезд выехал на ликвидацию пожара в Большую Туру», — передает telegram-канал телеканала «Забайкалье». Пожар в районе воинской части фиксируется уже не в первый раз — в 2014 году возгорание на складе боеприпасов произошло так же, как и в этот раз, по причине верхового лесного пожара.
Тогда были эвакуированы все жители поселка, жертвами трагедии стали 10 человек, включая начальника склада и сотрудников. Взрывы привели к повреждению жилых домов и разрушению практически нового здания школы.
Кроме того, региональные сотрудники МЧС России продолжают принимать меры по защите населенных пунктов от природных пожаров — уже пятые сутки вблизи поселка Атамановка горят леса на территории площадью 4,5 тысячи гектаров. Как отметили представители ведомства, ситуация контролируется, угрозы жилым массивам на данный момент нет. В операции участвуют свыше 250 человек и 65 единиц техники, передает telegram-канал местного МЧС.
Глава округа Алексей Сидельников сообщил ранее, что официальная информация по текущему пожару от военных пока не поступала. Он отметил, что осведомлен о происходящем, однако причины взрывов ему неизвестны. Известно, что возгорание возникло внутри охраняемой военной зоны, при этом площадь пожара на данный момент незначительна. Для выяснения обстоятельств на место происшествия направили представителя местной администрации.
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