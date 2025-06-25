Сегодня, 25 июня, президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видео, на котором показаны стратегические бомбардировщики B-2 под песню «Bomb Iran». Этот самолет считается самым дорогим в мире: по данным на 1998 год, его стоимость без учета НИОКР (научно-исследовательские работы) составляла 1,157 миллиарда долларов. Помимо высокой цены, B-2 отличается и выдающимися техническими характеристиками. Что представляет собой самый дорогой бомбардировщик и сможет ли Иран противостоять ему в случае возможной атаки — в материале URA.RU.
Тревожный сигнал от Трампа
Трамп разместил в соцсети Truth Social видеоролик, вызвавший резонанс. На кадрах — американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, сопровождаемые песней «Bomb Iran» (пародией на хит «Barbara Ann»). Видео длится около минуты и демонстрирует возможности этих машин, включая маневренность и боевое применение. Этот жест восприняли как угрозу в адрес Ирана.
Как создавался уникальный бомбардировщик
Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit — единственный в мире серийный самолет, построенный по схеме «летающее крыло». Его разработка началась в 1979 году в разгар Холодной войны как ответ на советские системы ПВО. Конструкторы из Northrop Grumman создали машину, которая благодаря своей форме и специальному покрытию стала практически невидимой для радаров.
Первые испытания прошли в 1989 году, а серийное производство продолжалось до 2000 года. Всего построили 21 экземпляр, каждый из которых стал технологическим чудом. Бомбардировщик может нести как ядерное, так и обычное вооружение, включая массивные бомбы GBU-57, способные разрушать подземные бункеры.
Почему B-2 называют самым дорогим бомбардировщиком
B-2 Spirit — самый дорогой самолет в истории авиации. Изначальная стоимость одной машины без учета разработки составляла $1,15 млрд, а с учетом всех работ цена взлетает до $2,1 млрд. Такая стоимость обусловлена несколькими факторами: использование уникальных радиопоглощающих материалов, сложнейшая система управления «летающим крылом», малое количество выпущенных экземпляров, постоянные доработки и модернизации.
Характеристики B-2
Стелс-технологии:
- Радиолокационная заметность сравнима с крупной птицей (ЭПР 0.0014 м?)
- Специальное радиопоглощающее покрытие RAM (Radar Absorbent Material)
- Плазменная система активного снижения заметности
Летные параметры:
- Дальность: 11,100 км (с одной дозаправкой — до 18,500 км)
- Потолок: 15,240 м
- Максимальная взлетная масса: 171 тонна
Вооружение (внутренние отсеки):
- 16? B83 (термоядерные бомбы 1.2 Мт)
- 8? GBU-57 MOP (противобункерные, пробивают 60 м бетона)
- 80? GBU-38 JDAM (корректируемые авиабомбы)
Боевое применение: от Югославии до Ирана
B-2 Spirit впервые использовали в 1999 году в Югославии, где они сбросили 600 бомб JDAM. Затем эти бомбардировщики участвовали в операциях в Ираке, Афганистане и Ливии.
В 2024 году они нанесли удары по йеменским хуситам, а в 2025-м — по иранскому ядерному объекту Фордо (операция «Полуночный молот»). Тогда 7 B-2 сбросили 14 бомб GBU-57, способных пробивать 60 метров бетона.
Сможет ли Иран сбить B-2
Хотя B-2 называют «невидимкой», российские военные эксперты сомневаются, что он неуязвим. ЗРК С-500 с радаром «Енисей» способен обнаруживать такие цели на расстоянии 600 км, а многослойная ПВО России теоретически может его перехватить.
Однако на практике перехват B-2 остается крайне сложной задачей по нескольким причинам. Во-первых, бомбардировщик работает преимущественно ночью, используя темноту как дополнительную маскировку. Во-вторых, его маршруты тщательно прокладываются в обход известных позиций ПВО. В-третьих, B-2 никогда не действует в одиночку — его операции сопровождаются мощным радиоэлектронным подавлением.
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