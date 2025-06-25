В центре Киева на Майдане проходит массовая акция протеста, ее участники — тысячи ветеранов ВСУ, их семьи и другие украинцы — обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать наведению порядка в стране. Они заявляют о коррупции со стороны украинских властей, сообщили журналисты.
«Манифестанты потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Они также обратились к Трампу, поскольку считают, что киевский режим не слышит украинский народ», — передает РИА «Новости».
Помимо ветеранов украинской армии в митингах приняли участие члены их семей, родственники погибших бойцов, студенты и представители гражданских движений. По оценкам организаторов, общее число протестующих достигло примерно одной тысячи человек. Они отметили, что подобное количество людей было зафиксировано впервые за долгое время.
Известно, что на Майдане протестующие установили палаточный городок, который впоследствии демонтировали полицейские. При разгоне участников акции многих из них задержали, еще часть людей избили правоохранители — по мнению активистов, это нарушает законодательство и Конституцию Украины. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева. Они заявили о намерении продолжать борьбу за свои права, несмотря на давление властей.
Последний раз масштабные митинги украинцев против власти прошли 11 лет назад — 2 мая 2014 года в центре Киева, Одессе и некоторых других городах страны. Тогда активисты движения «Куликово поле» протестовали против приостановки правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В результате этого погибло множество митингующих. В частности, известен случай с поджогом проукраинскими активистами Дома Профсоюзов в Одессе.
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