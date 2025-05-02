Одесская Хатынь: со дня трагедии в Доме профсоюзов прошло 11 лет — что выяснилось за это время и кто виноват

Со дня трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, прошло 11 лет. В тот день радикалы жестоко расправились с противниками госпереворота. Здание было подожжено, в результате чего десятки людей погибли в огне. По официальным данным, жертвами трагедии стали около пятидесяти человек. Прошло 11 лет, однако до сих пор ни один из виновных в этом преступлении не был привлечен к ответственности.
Однако различные чиновники и активисты уверены, что все виновные вскоре будут найдены и отданы под суд. URA.RU вспоминает события 2 мая 2014 года и приводит новые подробности трагедии.
Пожар в Доме профсоюзов в 2014 году
События до пожара
В 17:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе планировалось проведение футбольного поединка между местным клубом «Черноморец» и харьковским «Металлистом». В преддверии матча в город начали прибывать участники Евромайдана из различных регионов Украины. Одновременно в Одессе находились представители движения «Куликово поле», выступавшие против новой украинской власти, пришедшей к управлению после отстранения Виктора Януковича с поста президента. Члены этой организации настаивали на сохранении статуса русского языка и необходимости налоговой реформы.
Перед матчем сотни боевиков «Самообороны Майдана» заселились в нескольких одесских отелях. Также были замечены и сторонники «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).
До матча был открыт палаточный городок на из самых больших площадей в Одессе — Куликово поле. Отсюда и название движения. Одесская власть требовала освободить площадь.
Перед матчем на одной из крупнейших площадей Одессы — Куликовом поле — был разбит палаточный лагерь. Именно это место дало название движению. Местные власти Одессы настаивали на освобождении площади.
Первые потасовки и пожар в Доме профсоюзов
Спустя время начались первые столкновения между тремя группами: украинские патриоты, сторонники «Куликова поля» и майдановцы, у которых были «коктейли Молотова». Украинские СМИ писали, что стычки начались из-за провокации пророссийски настроенных граждан. Однако сами «куликовцы» настаивают, что шествие «заукраинцев» было отнюдь не мирным, поэтому они хотели сохранить свой палаточный лагерь..
Колонна сторонников движения «Куликово поле» начала маршировать примерно после 13:30 и спустя некоторое время достигла Греческой площади. Причины такого маршрута до сих пор остаются неясными. На месте вскоре произошла перестрелка. Около 19:00 представители движения приняли решение занять здание Дома профсоюзов. Это было обусловлено тем, что к их палаточному лагерю уже приближалась многочисленная группа футбольных болельщиков и участников Евромайдана.
Проукраинские активисты начали вскрывать вход в здание и взламывать двери отдельных помещений. Вскоре между противоборствующими сторонами вспыхивают интенсивные столкновения, в ходе которых обе группы прибегают к использованию «коктейлей Молотова».
Активисты движения «Куликово поле» отходят с баррикады во внутренний вестибюль здания. Сторонники проукраинских сил бросают бутылки на лестницу, а также в вестибюль и окна дома. В результате этих действий возникает пожар. На место прибывают сотрудники службы спасения для ликвидации возгорания. Активистов, покидающих здание, майдановцы окружают и избивают. Милиция же не предпринимала никаких действий. Об этом рассказал участник тех событий Игорь Немодруг.
"Нас (активистов "Куликова поля", — прим. URA.RU) так сбили в кучу, окружили. Причем милиция стояла, они со щитами такой коридор сделали метра 2-2,5 шириной. Нас по этому коридору ведут, стоят менты, глаза прячут, не мешают им. Нас избивали, серьезно избивали. То есть битами со всего размаха", — рассказал Немодруг в интервью РИА Новости.
Перед зданием Дома профсоюзов был размещен государственный флаг Украины. Присутствующие скандировали лозунг «Одесса — Украина!» и исполняли национальный гимн. Спустя некоторое время возгорание удалось ликвидировать. Согласно официальным данным, в результате трагедии погибло 48 человек. Более 250 пострадали.
Другой участник этих событий Владислав Долгошей вспоминает, что большинство людей тогда погибло не от пожара, а от того, что их забили топорами и палками. По его мнению, все это было заранее спланировано властями Украины.
«Это был четко спланированный план украинской власти, чтобы не допустить русского восстания в Одессе. Акция устрашения. <...> Большинство людей, пытавшихся спрятаться в Доме профсоюзов, ведь погибли не от удушья, не от огня, а были забиты дубинами и топорами, — сказал Долгошей.
Что стало с виновниками трагедии в Одессе
Украинский активист Демьян Ганул
В Одессе 14 марта 2025 года стало известно об убийстве Демьяна Ганула. Этого активиста, известного своей антироссийской позицией, считают одним из организаторов поджога. Инцидент случился на Александровском проспекте. По сообщениям очевидцев, Ганул был убит двумя выстрелами в голову.
Одной из возможных причин убийства украинского активиста рассматривается мотив мести. Согласно предварительной информации, поводом для преступления могла послужить его активная деятельность по противодействию уклонению от призыва в ряды ВСУ. Ганул занимался выявлением и публичным обличением граждан, пытавшихся избежать мобилизации, что, вероятно, вызвало негативную реакцию со стороны родственников мобилизованных военнослужащих. В числе других версий следствие рассматривает возможность заказного характера преступления.
Руслан Форостяк, Андрей Юсов, Евгений Дейдея
Руслан Форостяк и Андрей Юсов также считаются причастными к организации поджога в Доме профсоюзов. Сейчас они занимают высокие государственные посты на Украине. Об этом сообщил представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского „евромайдана“ и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции — кстати, он уроженец Львова», — сказал представитель одесского подполья.
Про Юсова же говорится, что в настоящее время он занимает должность пресс-секретаря Главного управления разведки Украины. Согласно данным источников из одесского подполья, еще один, связанный с произошедшей трагедией, на данный момент формально внесен в список погибших. Вместе с тем, по имеющимся сведениям, этот человек тайно выехал за пределы Украины. Речь идет о Евгении Дейдее, который во время событий 2 мая возглавлял седьмую сотню Евромайдана. Впоследствии он был избран депутатом Верховной Рады от партии «Народный фронт», а затем занимал должность советника министра внутренних дел.
Наказание остальных причастных к трагедии
Активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева отметила, что имена участников тех печальных событий известны всем. Однако пока они остаются безнаказанными.
"В их числе она назвала бывшего губернатора Одесской области Владимира Немировского, бывшего председателя Верховной рады Украины Александра Турчинова, занимавшего пост секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014 году Андрея Парубия, а также бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)", — сказала Игнатьева. Ее слова передают РИА Новости.
Европейский суд по правам человека признал вину украинских властей в неспособности предотвратить события в Одессе. Данное решение может отразиться на степени ответственности бывших и действующих должностных лиц украинских властей. Так считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Спустя только 11 лет ЕСПЧ подтвердил вину украинских властей. Кроме этого суда, другими фигурантами выигран еще целый ряд дел по этому направлению. Это создает правовой фундамент для привлечения к ответственности бывших и нынешних представителей [киевского] режима», — сказал Мирошник. Он также отмечает, что без подобного подхода будет затруднительно установить обстоятельства, приведшие к нынешнему конфликту на территории Украины.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что лица, ответственные за поджог, обязательно понесут заслуженное наказание. Это произойдет после окончания спецоперации.
«Мы идем к победному завершению спецоперации и только тогда сможем наказать преступников, которые в 2014 году в Одессе совершили страшное преступление», — сказала Алтабаева в разговоре с РИА Новости. Сенатор выразила мнение, что одесситы, идентифицировавшие себя как русские или украинцы и не имевшие отношения к нацистской идеологии, окажут содействие в расследовании данного инцидента. По ее словам, все лица, причастные к произошедшему и дожившие до настоящего времени, должны понести заслуженное наказание.
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