РИАН: на топливном рынке активно обсуждается полный запрет экспорта бензина

Участники топливного рынка РФ обсуждают возможность полного запрета экспорта бензина из страны до конца октября 2025 года, включая ограничения для крупных нефтяных компаний. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на два источника, знакомых с итогами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
По данным собеседников агентства, на еженедельном заседании ФАС рассматривались меры по стабилизации цен на внутреннем рынке топлива. В частности, обсуждалось предложение ввести эмбарго на экспорт бензина как для производителей, так и для трейдеров, нефтебаз и организаций с годовым объемом производства менее одного миллиона тонн. «На заседании предлагалось ввести полный запрет на экспорт бензина до конца октября 2025 года для всех участников рынка, включая нефтяные компании», — сообщили источники РИА Новости.
Ранее российское правительство уже принимало решение о продлении ограничений на экспорт бензина: с 1 марта по 31 августа 2024 года действовал запрет на экспорт данного топлива, за исключением поставок в государства ЕАЭС. С 20 мая меры были частично ослаблены — экспорт разрешили крупным компаниям, объем производства которых превышает один миллион тонн топлива в год. Для остальных участников рынка ограничения остались в силе. В мае вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность сохранения ограничительных мер для компаний, не являющихся производителями, на период сентября-октября текущего года.
Вопросы регулирования экспорта нефтепродуктов остаются ключевыми в обеспечении стабильности цен на внутреннем рынке. Решения по данному вопросу принимаются с учетом текущей ситуации и анализа баланса спроса и предложения на топливо в России.
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