Кандидат в свердловские губернаторы Краев устроил шоу на презентации своей программы — помог Даванков

29-летний депутат заксобрания Рант Краев от «Новых людей» первым из всех кандидатов в губернаторы Свердловской области представил свою предвыборную программу. Презентация превратилась в шоу-перфоманс, а среди статусных гостей был вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты Владислав Даванков. Краев предложил пересадить чиновников на общественный транспорт, внедрять на производствах роботов и беспилотники, а также развивать льготную ипотеку для молодых семей. Подробнее о его программе — в материале URA.RU.
За выдвижение Краева на пост губернатора Свердловской области партийцы регионального отделения проголосовали на конференции 20 июня, а уже на следующий день он отнес документы для регистрации в избирком — второй после врио губернатора Дениса Паслера. Не стал откладывать Краев и презентацию своей предвыборной программы. Она прошла сегодня, причем в необычном формате — с шоу-перфомансом, интерактивной зоной и пространством для фотосессии.
На мероприятие съехались представители регионального и федерального политического сообщества, журналисты, эксперты, активисты и сторонники партии, а еще одним хедлайнером также был председатель партии «Новые люди», депутат Госдумы РФ Алексей Нечаев — наставник Краева, в команде которого тот и начинал свою политическую карьеру. Хоть и участвовал в формате видеоконференции.
В своей предвыборной программе Краев комплексно охватывает все ключевые сферы жизни. Например, в вопросах экологии и транспорта предлагает дать льготы и приоритеты электромобилям, развивать сеть электрозаправок, пересадить чиновников на общественный транспорт, заняться масштабным озеленением и очисткой рек. Тех, кто сортирует мусор, сдает вторсырье и ставит счетчики, поощрять кэшбэком.
В сфере образования депутат предлагает ввести стажировку с практической подготовкой для школьников и студентов, а учителям дать возможность бесплатно повышать квалификацию, получать второе высшее образование. Краев также считает важным поддерживать молодых педагогов. К молодежи у него особое внимание — он предлагает ремонтировать и благоустраивать студенческое жилье, развивать льготную ипотеку для молодых семей, давать им дополнительные преференции при рождении детей.
Отдельное направление предвыборной программы — бизнес. Краев предложил снизить налоги, дать больше льгот для малых городов, льготные кредиты для предприятий. Он — сторонник роботизации и беспилотных технологий. Особенно депутат предлагает развивать и поддерживать отечественных производителей.
Есть планы и по тому, как улучшить социальную сферу. Необходимо ремонтировать школы, детские сады, поликлиники и дома культуры, причем через частно-государственное партнёрство. А социальные объекты в новых районах, считает Краев, нужно строить за счет застройщиков. Еще он планирует популяризировать программы с образовательными курсами, спортом и клубами по интересам, поддержанию здоровья и активности.
«Урал — территория возможностей и силы. Мы идём вперёд, чтобы каждый получил доступ к работе, образованию и комфортной жизни. Наша задача — не откладывать на завтра, а решать реальные проблемы сегодня. У меня есть чёткий план развития Свердловской области с конкретными шагами по улучшению инфраструктуры, поддержки бизнеса и здравоохранения. Время работать по-настоящему — на благо региона и каждой семьи»— заявил в конце встречи Краев.
Выборы губернатора пройдут 12-14 сентября. Помимо него и Паслера на выборы также зарегистрировались депутаты Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), депутат заксо Александр Ивачев (КПРФ), а также главред уральского информагентства Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
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