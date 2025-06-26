Москву атаковали беспилотники, жители Подмосковья слышали взрывы: что известно

Москву атаковали беспилотники, жители Подмосковья слышали взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО уничтожила беспилотники у Москвы
ПВО уничтожила беспилотники у Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночная атака дронов, гул ПВО и бессонница жителей — в Подмосковье вновь сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы делятся тревожными подробностями, сравнивая звуки с землетрясением, а аэропорты задерживают рейсы. Как это было — в материале URA.RU.

Московский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Внуково 25 июня ввел временный запрет на прием и отправку гражданских рейсов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали несколько часов — к 03:20 мск работа аэропорта полностью восстановилась.

Ранее аналогичные ограничения вводились в Калуге, тогда как в Казани, Нижнекамске и Ульяновске их уже сняли. В Росавиации подчеркивают, что все службы действовали согласно стандартным протоколам безопасности.

Москву атаковали беспилотники

На подлете к Москве ПВО сбили два атакующих беспилотника. Специалисты работают на месте падения обломков. В связи с инцидентом аэропорт Внуково временно прекратил прием и отправку рейсов.

Дроны сбиты на подлете к Москве

Жители Зеленограда опубликовали видео работы ПВО по уничтожению вражеских дронов на подлете к Москве. В соцсетях сообщают о шести слышимых взрывах. Власти подтвердили перехват БПЛА, специалисты работают на месте падения обломков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночная атака дронов, гул ПВО и бессонница жителей — в Подмосковье вновь сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы делятся тревожными подробностями, сравнивая звуки с землетрясением, а аэропорты задерживают рейсы. Как это было — в материале URA.RU. Московский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы Аэропорт Внуково 25 июня ввел временный запрет на прием и отправку гражданских рейсов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали несколько часов — к 03:20 мск работа аэропорта полностью восстановилась. Ранее аналогичные ограничения вводились в Калуге, тогда как в Казани, Нижнекамске и Ульяновске их уже сняли. В Росавиации подчеркивают, что все службы действовали согласно стандартным протоколам безопасности. Москву атаковали беспилотники На подлете к Москве ПВО сбили два атакующих беспилотника. Специалисты работают на месте падения обломков. В связи с инцидентом аэропорт Внуково временно прекратил прием и отправку рейсов. Дроны сбиты на подлете к Москве Жители Зеленограда опубликовали видео работы ПВО по уничтожению вражеских дронов на подлете к Москве. В соцсетях сообщают о шести слышимых взрывах. Власти подтвердили перехват БПЛА, специалисты работают на месте падения обломков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...