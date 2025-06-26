Как открыть социальный счет

Для оформления социального счета и вкладов потребуется доступ к порталу «Госуслуги» и наличие электронной подписи. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.
«Часть клиентов, не являющихся клиентами СЗКО (Системно значимых кредитных организаций — ред.), не имеющих доступа к сервису „Госуслуги“ и не получивших электронную подпись, не смогут в первое время открыть социальные счета и социальные вклады», — заявила Ивановская. Ее слова приводит РИА Новости. Она пояснила, что новые банковские продукты предназначены для граждан, включенных в список адресатов социальной поддержки.
Максимальный размер социального вклада составит 50 тысяч рублей на срок до одного года с возможностью продления. Открыть можно будет один социальный счет и один вклад, при этом счета и вклады разрешено размещать в разных банках. Все операции будут производиться только в российских рублях, оформление документов возможно только через «Госуслуги» и с помощью электронной подписи. Сначала такие услуги обязаны будут предоставлять только системно значимые банки, а с 2027 года — все участники системы страхования вкладов. Граждане без доступа к «Госуслугам» и электронной подписи не смогут воспользоваться новыми продуктами сразу.
Ранее в России был принят закон, который с 1 июля 2026 года обязывает банки предоставлять справки о счетах и вкладах несовершеннолетних не только самим подросткам, но и их законным представителям через цифровые платформы. Это нововведение направлено на повышение прозрачности финансовых операций и защиту подростков от мошенничества.
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