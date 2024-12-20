Экс-директор структуры челябинского правительства Абаимов из СИЗО ушел на фронт

20 декабря 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Алексея Абаимова отпустили из СИЗО на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов, обвиняемый по целому ряду коррупционных преступлений, ушел из СИЗО на фронт. Об этом URA.RU рассказал источник. «Абаимову разрешили подписать контракт и отправиться на СВО. Все документы по нему готовы», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с адвокатом Абаимова, Александром Сафоновым. Он от комментариев воздержался. Судя по карточке дела в отношении Абаимова, которое рассматривается в Центральном райсуде Челябинска, производство по нему приостановлено, так как отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. При этом его местонахождение известно. Абаимов был задержан весной 2020 года. Вместе с ним под следствие попали занимавшая тогда должность замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Их обвинили в многомиллионных махинациях при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте и центра шорт-трека в Челябинске. После года в СИЗО их отпустили под подписку о невыезде. Но на свободе Абаимов долго не задержался: силовики вышли на директора строительной фирмы, возводившей детский сад в Аше, Евгения Юдина, который сдал уже бывшего менеджера. По итогу последнего вновь вернули в камеру. Новость по теме Депутата из Татарстана задержали по уголовным делам в челябинском минстрое Помочь вызволить Абаимова из камеры вызвался экс-депутат совета депутатов Мамадышского района Республики Татарстан Булат Ахметгаянов. Он обещал жене экс-менеджера, что за два млн рублей сможет «похлопотать» за ее мужа. Получив деньги, он потратил их на свое усмотрение. Абаимов же так и остался в СИЗО. По итогу на Ахметгаянова было заведено дело по факту мошенничества. Он отделался условным сроком и штрафом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов, обвиняемый по целому ряду коррупционных преступлений, ушел из СИЗО на фронт. Об этом URA.RU рассказал источник. «Абаимову разрешили подписать контракт и отправиться на СВО. Все документы по нему готовы», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с адвокатом Абаимова, Александром Сафоновым. Он от комментариев воздержался. Судя по карточке дела в отношении Абаимова, которое рассматривается в Центральном райсуде Челябинска, производство по нему приостановлено, так как отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. При этом его местонахождение известно. Абаимов был задержан весной 2020 года. Вместе с ним под следствие попали занимавшая тогда должность замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Их обвинили в многомиллионных махинациях при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте и центра шорт-трека в Челябинске. После года в СИЗО их отпустили под подписку о невыезде. Но на свободе Абаимов долго не задержался: силовики вышли на директора строительной фирмы, возводившей детский сад в Аше, Евгения Юдина, который сдал уже бывшего менеджера. По итогу последнего вновь вернули в камеру. Помочь вызволить Абаимова из камеры вызвался экс-депутат совета депутатов Мамадышского района Республики Татарстан Булат Ахметгаянов. Он обещал жене экс-менеджера, что за два млн рублей сможет «похлопотать» за ее мужа. Получив деньги, он потратил их на свое усмотрение. Абаимов же так и остался в СИЗО. По итогу на Ахметгаянова было заведено дело по факту мошенничества. Он отделался условным сроком и штрафом.