Экс-директор структуры челябинского правительства Абаимов из СИЗО ушел на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Служба по контракту. Курган, военный билет, контрактная служба, документы, паспорт рф, служба по контракту, договор, паспорт
Алексея Абаимова отпустили из СИЗО на фронт Фото:

Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов, обвиняемый по целому ряду коррупционных преступлений, ушел из СИЗО на фронт. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Абаимову разрешили подписать контракт и отправиться на СВО. Все документы по нему готовы», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с адвокатом Абаимова, Александром Сафоновым. Он от комментариев воздержался. Судя по карточке дела в отношении Абаимова, которое рассматривается в Центральном райсуде Челябинска, производство по нему приостановлено, так как отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. При этом его местонахождение известно.

Абаимов был задержан весной 2020 года. Вместе с ним под следствие попали занимавшая тогда должность замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Их обвинили в многомиллионных махинациях при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте и центра шорт-трека в Челябинске. После года в СИЗО их отпустили под подписку о невыезде. Но на свободе Абаимов долго не задержался: силовики вышли на директора строительной фирмы, возводившей детский сад в Аше, Евгения Юдина, который сдал уже бывшего менеджера. По итогу последнего вновь вернули в камеру.

Новость по теме
Депутата из Татарстана задержали по уголовным делам в челябинском минстрое

Помочь вызволить Абаимова из камеры вызвался экс-депутат совета депутатов Мамадышского района Республики Татарстан Булат Ахметгаянов. Он обещал жене экс-менеджера, что за два млн рублей сможет «похлопотать» за ее мужа. Получив деньги, он потратил их на свое усмотрение. Абаимов же так и остался в СИЗО. По итогу на Ахметгаянова было заведено дело по факту мошенничества. Он отделался условным сроком и штрафом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов, обвиняемый по целому ряду коррупционных преступлений, ушел из СИЗО на фронт. Об этом URA.RU рассказал источник. «Абаимову разрешили подписать контракт и отправиться на СВО. Все документы по нему готовы», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с адвокатом Абаимова, Александром Сафоновым. Он от комментариев воздержался. Судя по карточке дела в отношении Абаимова, которое рассматривается в Центральном райсуде Челябинска, производство по нему приостановлено, так как отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. При этом его местонахождение известно. Абаимов был задержан весной 2020 года. Вместе с ним под следствие попали занимавшая тогда должность замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Их обвинили в многомиллионных махинациях при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте и центра шорт-трека в Челябинске. После года в СИЗО их отпустили под подписку о невыезде. Но на свободе Абаимов долго не задержался: силовики вышли на директора строительной фирмы, возводившей детский сад в Аше, Евгения Юдина, который сдал уже бывшего менеджера. По итогу последнего вновь вернули в камеру. Помочь вызволить Абаимова из камеры вызвался экс-депутат совета депутатов Мамадышского района Республики Татарстан Булат Ахметгаянов. Он обещал жене экс-менеджера, что за два млн рублей сможет «похлопотать» за ее мужа. Получив деньги, он потратил их на свое усмотрение. Абаимов же так и остался в СИЗО. По итогу на Ахметгаянова было заведено дело по факту мошенничества. Он отделался условным сроком и штрафом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...