Части россиян могут сократить зарплату

«Актион Бухгалтерия»: в первую очередь зарплату могут урезать топ-менеджерам
© Служба новостей «URA.RU»
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Линейным сотрудникам могут урезать зарплату уже в этом году
Линейным сотрудникам могут урезать зарплату уже в этом году Фото:

Линейным сотрудникам и топ-менеджерам первыми могут сократить зарплату в течение года. Это следует из опроса «Актион Бухгалтерия». В исследовании участвовали 526 бухгалтеров предприятий торговли, производства, строительства и логистики.

«Большинство компаний (56,7%) первыми начнут сокращать зарплату линейным сотрудникам. При этом 36,5% урежут зарплаты топ-менеджерам», — говорится в исследовании, результаты которого приводит «Газета.Ru». 

Из опроса также следует, что сократить зарплаты сотрудников планирует каждая шестая компания. Так, 16,5% организаций могут сделать это уже, начиная с этого месяца либо в течение года, а 3,6% готовы приступить к сокращениям уже в ближайший месяц или три.

Главной причиной сокращений 41,4% компаний назвали падение выручки и оптимизацию расходов. В 27,6% случаев речь шла об автоматизации процессов, а у 17,7% — о снижении объема задач у сотрудников.

Эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко отметила, что для большинства компаний сокращение зарплат является вынужденной мерой, к которой руководство прибегает крайне редко. Она добавила, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 настоятельно рекомендовал бизнесу переходить к экономике высоких зарплат, поэтому не исключено, что компании пересмотрят внутренние процессы и установят конкурентоспособные зарплаты. Однако, по ее мнению, ожидать этого до конца года не стоит, и, вероятнее всего, компании начнут сокращать рабочие места, оставляя в штате наиболее производительных сотрудников и повышая им зарплату.

Ранее URA.RU писало, что в России снизился разрыв в зарплате между рабочими профессиями и IT-сферой: доходы инженеров, машинистов, сварщиков, а также курьеров и водителей приблизились к уровню айтишников. Однако в таких отраслях, как розничная торговля и бюджетный сектор, рост зарплат по-прежнему ограничен особенностями бизнеса. Кроме того, с 2024 года действует закон, ограничивающий снижение премий сотрудникам при дисциплинарных взысканиях.

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Линейным сотрудникам и топ-менеджерам первыми могут сократить зарплату в течение года. Это следует из опроса «Актион Бухгалтерия». В исследовании участвовали 526 бухгалтеров предприятий торговли, производства, строительства и логистики. «Большинство компаний (56,7%) первыми начнут сокращать зарплату линейным сотрудникам. При этом 36,5% урежут зарплаты топ-менеджерам», — говорится в исследовании, результаты которого приводит «Газета.Ru».  Из опроса также следует, что сократить зарплаты сотрудников планирует каждая шестая компания. Так, 16,5% организаций могут сделать это уже, начиная с этого месяца либо в течение года, а 3,6% готовы приступить к сокращениям уже в ближайший месяц или три. Главной причиной сокращений 41,4% компаний назвали падение выручки и оптимизацию расходов. В 27,6% случаев речь шла об автоматизации процессов, а у 17,7% — о снижении объема задач у сотрудников. Эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко отметила, что для большинства компаний сокращение зарплат является вынужденной мерой, к которой руководство прибегает крайне редко. Она добавила, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 настоятельно рекомендовал бизнесу переходить к экономике высоких зарплат, поэтому не исключено, что компании пересмотрят внутренние процессы и установят конкурентоспособные зарплаты. Однако, по ее мнению, ожидать этого до конца года не стоит, и, вероятнее всего, компании начнут сокращать рабочие места, оставляя в штате наиболее производительных сотрудников и повышая им зарплату. Ранее URA.RU писало, что в России снизился разрыв в зарплате между рабочими профессиями и IT-сферой: доходы инженеров, машинистов, сварщиков, а также курьеров и водителей приблизились к уровню айтишников. Однако в таких отраслях, как розничная торговля и бюджетный сектор, рост зарплат по-прежнему ограничен особенностями бизнеса. Кроме того, с 2024 года действует закон, ограничивающий снижение премий сотрудникам при дисциплинарных взысканиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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