На Ларису Гузееву заявили в полицию

Shot: обманутые покупатели вилл на Бали заподозрили Гузееву в рекламе аферы
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Желающие купить дачу на Бали за 200 тысяч долларов остались без денег и без домов
Желающие купить дачу на Бали за 200 тысяч долларов остались без денег и без домов Фото:

На актрису и телеведущую Ларису Гузееву подали шесть заявлений в полицию из-за подозрений в причастности к мошенничеству с продажей вилл на Бали. Покупатели обвиняют телеведущую в рекламе аферы, в результате которой они потеряли сотни тысяч долларов, сообщает Shot.

Пострадавшие, по их словам, хотели купить виллы на острове Нуса Пенида, которые бизнесмен Сергей Домогацкий за 200 000 долларов. Когда пришло время сдавать дома в пользование, он исчез. «Публичная поддержка Гузеевой могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег», — поделился адвокат Александр Зорин с telegram-каналом SHOT.

Известно, что одна из пострадавших заплатила около 11 миллионов рублей криптой и наличными еще в 2022 году, поведясь на рекламу с Гузеевой. Однако стройку заморозили, и ключи от виллы на острове Нуса Пенида женщина не получила.

Бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали. Он активно рекламировал свой бизнес в соцсетях, в частности, давал интервью Ларисе Гузеевой, которая, по информации Shot, часто появлялась в его роликах.

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На актрису и телеведущую Ларису Гузееву подали шесть заявлений в полицию из-за подозрений в причастности к мошенничеству с продажей вилл на Бали. Покупатели обвиняют телеведущую в рекламе аферы, в результате которой они потеряли сотни тысяч долларов, сообщает Shot. Пострадавшие, по их словам, хотели купить виллы на острове Нуса Пенида, которые бизнесмен Сергей Домогацкий за 200 000 долларов. Когда пришло время сдавать дома в пользование, он исчез. «Публичная поддержка Гузеевой могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег», — поделился адвокат Александр Зорин с telegram-каналом SHOT. Известно, что одна из пострадавших заплатила около 11 миллионов рублей криптой и наличными еще в 2022 году, поведясь на рекламу с Гузеевой. Однако стройку заморозили, и ключи от виллы на острове Нуса Пенида женщина не получила. Бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали. Он активно рекламировал свой бизнес в соцсетях, в частности, давал интервью Ларисе Гузеевой, которая, по информации Shot, часто появлялась в его роликах.
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