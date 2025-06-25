Президент Путин отметил техникум из Златоуста за 400-килограммовый арт-объект

Президент России Владимир Путин наградил Златоустовский техникум технологий и экономики за 400-килограммовый арт-объект «Челябинская область», созданный студентами. Объект был сделан в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи, сообщили URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения.
«Награждается ГБОУ ПОО „Златоустовский техникум технологий и экономики за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года“, — указанно в грамоте, подписанной Путиным, сообщили URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения. Грамота и медаль были вручены на фестивале „Челябинская область — большая семья“ 25 июня в Златоусте.
В 2024 году студенты техникума стали участниками фестиваля молодежи в Сочи в Сириусе. Министерство образования и науки Челябинской области поручило ребятам представить достижения региона через арт-объект.
«400-килограммовый арт-объект представлял все то, что характеризует Южный Урал. Это горные вершины национального парка „Таганай“, автомобиль „Урал“, металлургическая и атомная промышленности», — пояснили в техникуме. Через QR-коды на композиции можно поучаствовать в викторине, посмотреть ролик про область и отправиться в виртуальный тур по Таганаю.
Объект создали студенты Максим Букин и Сергей Назмиев, а также мастера производственного обучения Евгений Пономарев и Василий Стаферов. Над воплощением идеи арт-объекта работали сварщики, маляры, графические дизайнеры и программисты, добавили в техникуме.
Один из мастеров — Василий Стаферов — ранее сделал копию Эйфелевой башни. Фигура в масштабе один к ста стала одним из экспонатов выставки «С профессией — в будущее». Другой мастер — Евгений Пономарев — представит Челябинскую область на российском конкурсе в Курске. На конкурсе он расскажет и покажет, как влюблять подростков в сварное дело.
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