25 июня 2025

Президент Путин отметил техникум из Златоуста за 400-килограммовый арт-объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объект был представлен на Всемирном фестивале молодежи
Арт-объект был представлен на Всемирном фестивале молодежи Фото:

Президент России Владимир Путин наградил Златоустовский техникум технологий и экономики за 400-килограммовый арт-объект «Челябинская область», созданный студентами. Объект был сделан в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи, сообщили URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения. 

«Награждается ГБОУ ПОО „Златоустовский техникум технологий и экономики за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года“, — указанно в грамоте, подписанной Путиным, сообщили URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения. Грамота и медаль были вручены на фестивале „Челябинская область — большая семья“ 25 июня в Златоусте. 

В 2024 году студенты техникума стали участниками фестиваля молодежи в Сочи в Сириусе. Министерство образования и науки Челябинской области поручило ребятам представить достижения региона через арт-объект. 

«400-килограммовый арт-объект представлял все то, что характеризует Южный Урал. Это горные вершины национального парка „Таганай“, автомобиль „Урал“, металлургическая и атомная промышленности», — пояснили в техникуме. Через QR-коды на композиции можно поучаствовать в викторине, посмотреть ролик про область и отправиться в виртуальный тур по Таганаю.

Объект создали студенты Максим Букин и Сергей Назмиев, а также мастера производственного обучения Евгений Пономарев и Василий Стаферов. Над воплощением идеи арт-объекта работали сварщики, маляры, графические дизайнеры и программисты, добавили в техникуме. 

Один из мастеров — Василий Стаферов — ранее сделал копию Эйфелевой башни. Фигура в масштабе один к ста стала одним из экспонатов выставки «С профессией — в будущее». Другой мастер — Евгений Пономарев — представит Челябинскую область на российском конкурсе в Курске. На конкурсе он расскажет и покажет, как влюблять подростков в сварное дело. 

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Президент России Владимир Путин наградил Златоустовский техникум технологий и экономики за 400-килограммовый арт-объект «Челябинская область», созданный студентами. Объект был сделан в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи, сообщили URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения.  «Награждается ГБОУ ПОО „Златоустовский техникум технологий и экономики за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года“, — указанно в грамоте, подписанной Путиным, сообщили URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения. Грамота и медаль были вручены на фестивале „Челябинская область — большая семья“ 25 июня в Златоусте.  В 2024 году студенты техникума стали участниками фестиваля молодежи в Сочи в Сириусе. Министерство образования и науки Челябинской области поручило ребятам представить достижения региона через арт-объект.  «400-килограммовый арт-объект представлял все то, что характеризует Южный Урал. Это горные вершины национального парка „Таганай“, автомобиль „Урал“, металлургическая и атомная промышленности», — пояснили в техникуме. Через QR-коды на композиции можно поучаствовать в викторине, посмотреть ролик про область и отправиться в виртуальный тур по Таганаю. Объект создали студенты Максим Букин и Сергей Назмиев, а также мастера производственного обучения Евгений Пономарев и Василий Стаферов. Над воплощением идеи арт-объекта работали сварщики, маляры, графические дизайнеры и программисты, добавили в техникуме.  Один из мастеров — Василий Стаферов — ранее сделал копию Эйфелевой башни. Фигура в масштабе один к ста стала одним из экспонатов выставки «С профессией — в будущее». Другой мастер — Евгений Пономарев — представит Челябинскую область на российском конкурсе в Курске. На конкурсе он расскажет и покажет, как влюблять подростков в сварное дело. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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