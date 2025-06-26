Биолог рассказал, ждать ли нашествия комаров в России из-за погоды

Комаров в этом году в России будет значительно больше. Это произойдет из-за большого количества осадков. Но сильной напасти не ожидается — из-за перемены дождя и тепла, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.
«Если стоит влажная погода, дожди, соответственно, лужицы и водоемы остаются на своем месте, и комары вылупляются в полном объеме. Поэтому насекомых будет больше, чем в среднем», — поделился Воробьев в беседе с Life. Однако глобального нашествия насекомых не предвидится, поскольку дожди будут чередоваться с жарок. «Лужицы в это время пересыхают совсем, водоемы снижают свою береговую линию. Часть личинок оказывается на воздухе и погибает», — добавил Воробьев. Способствует высыханию влаги и ветреная погода.
Ранее в ХМАО вахтовики газовой компании столкнулись с настоящим нашествием — «котлетами из комаров» на производственных объектах. Рабочие в спецодежде с антимоскитными сетками сняли видео, показав, что фильтр техники полностью забит комарами.
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