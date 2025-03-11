Бывший мэр Среднеуральска признался в даче крупной взятки капитану ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Зашляпин находится под следствием с декабря прошлого года
Андрей Зашляпин находится под следствием с декабря прошлого года Фото:

Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин сознался в даче многомиллионной взятки капитану ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Зашляпин через посредника дал двумя частями шесть миллионов рублей. Всего силовик просил десять миллионов. За эти деньги он обещал помочь замять уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии», — сообщил инсайдер агентства.

Новость по теме
В деле о взятке свердловского экс-мэра замешан статусный азербайджанец

Зашляпин находится под домашним арестом. 20 февраля ему продлили меру пресечения до 20 апреля, сказали URA.RU в Кировском райсуде. Защитник бывшего мэра отказался от комментариев по теме, сославшись на адвокатскую тайну.

Посредником при передаче денег выступил Видади Мустафаев — так считает следствие. Источник объяснил, как все было. «Зашляпин, передавая деньги Мустафаеву, взял с него расписку. Позднее экс-чиновник понял, что ничего полезного для него не сделали», — заявил собеседник агентства.

Первый договор займа Зашляпин и Мустафаев оформили 28 октября 2021 года. Видади, согласно договору, должен был вернуть средства за полгода. 23 февраля 2022 года был оформлен второй договор. Зашляпин вновь передал три миллиона Мустафаеву. В 2023-м бывший мэр переуступил долг своему другу, предпринимателю Алексею Албычеву.

Тот обратился в Кировский райсуд, чтобы взыскать деньги с Мустафаева. 16 января 2024 года исковые требования были удовлетворены (решение отражено на сайте инстанции). Вердикт устоял и в апелляции (процесс состоялся 20 июня прошлого года). «После этих событий Мустафаев рассказал о взятке силовикам. Потому что не хочет возвращать долг», — продолжил собеседник URA.RU. Видади в разговоре с корреспондентом обрисовал ситуацию иначе.

Новость по теме
Задержанный по делу о взятке свердловский экс-мэр избежал СИЗО

«[К задержанию Зашляпина] никакого отношения не имею. Он сам лично договаривался с этими сотрудниками, лично рассчитывался с ними. Когда встал вопрос о гарантиях, сотрудники меня попросили. Они говорили, что не могут заключить договор и боятся брать деньги у него [напрямую], но помочь хотели. Я выступил поручителем. А когда начались суды, я сказал Зашляпину, чтобы он разбирался с ними, а не со мной. Он заявил, что будет взыскивать деньги с того, с кем заключен договор. Затем я обратился к сотрудникам и сказал, чтобы они решали этот вопрос без меня. В итоге получилось, что один на меня в суд подал, а второй (речь про капитана ФСБ — прим. ред.) перестал брать трубки», — заявил Мустафаев.

И добавил, что не считает себя виновным. «Я ни копейки оттуда не взял. В отношении меня [уголовного] дела нет, это все был беспонтовый выброс», — заключил Видади. Деньги Албычеву он не вернул.

О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. После этого был арестован сотрудник ФСБ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин сознался в даче многомиллионной взятки капитану ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Зашляпин через посредника дал двумя частями шесть миллионов рублей. Всего силовик просил десять миллионов. За эти деньги он обещал помочь замять уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии», — сообщил инсайдер агентства. Зашляпин находится под домашним арестом. 20 февраля ему продлили меру пресечения до 20 апреля, сказали URA.RU в Кировском райсуде. Защитник бывшего мэра отказался от комментариев по теме, сославшись на адвокатскую тайну. Посредником при передаче денег выступил Видади Мустафаев — так считает следствие. Источник объяснил, как все было. «Зашляпин, передавая деньги Мустафаеву, взял с него расписку. Позднее экс-чиновник понял, что ничего полезного для него не сделали», — заявил собеседник агентства. Первый договор займа Зашляпин и Мустафаев оформили 28 октября 2021 года. Видади, согласно договору, должен был вернуть средства за полгода. 23 февраля 2022 года был оформлен второй договор. Зашляпин вновь передал три миллиона Мустафаеву. В 2023-м бывший мэр переуступил долг своему другу, предпринимателю Алексею Албычеву. Тот обратился в Кировский райсуд, чтобы взыскать деньги с Мустафаева. 16 января 2024 года исковые требования были удовлетворены (решение отражено на сайте инстанции). Вердикт устоял и в апелляции (процесс состоялся 20 июня прошлого года). «После этих событий Мустафаев рассказал о взятке силовикам. Потому что не хочет возвращать долг», — продолжил собеседник URA.RU. Видади в разговоре с корреспондентом обрисовал ситуацию иначе. «[К задержанию Зашляпина] никакого отношения не имею. Он сам лично договаривался с этими сотрудниками, лично рассчитывался с ними. Когда встал вопрос о гарантиях, сотрудники меня попросили. Они говорили, что не могут заключить договор и боятся брать деньги у него [напрямую], но помочь хотели. Я выступил поручителем. А когда начались суды, я сказал Зашляпину, чтобы он разбирался с ними, а не со мной. Он заявил, что будет взыскивать деньги с того, с кем заключен договор. Затем я обратился к сотрудникам и сказал, чтобы они решали этот вопрос без меня. В итоге получилось, что один на меня в суд подал, а второй (речь про капитана ФСБ — прим. ред.) перестал брать трубки», — заявил Мустафаев. И добавил, что не считает себя виновным. «Я ни копейки оттуда не взял. В отношении меня [уголовного] дела нет, это все был беспонтовый выброс», — заключил Видади. Деньги Албычеву он не вернул. О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. После этого был арестован сотрудник ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...