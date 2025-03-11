Бывший мэр Среднеуральска признался в даче крупной взятки капитану ФСБ

11 марта 2025 в 16:35 Размер текста - 17 +

Андрей Зашляпин находится под следствием с декабря прошлого года Фото: соцсети Андрея Зашляпина Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин сознался в даче многомиллионной взятки капитану ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Зашляпин через посредника дал двумя частями шесть миллионов рублей. Всего силовик просил десять миллионов. За эти деньги он обещал помочь замять уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии», — сообщил инсайдер агентства. Новость по теме В деле о взятке свердловского экс-мэра замешан статусный азербайджанец Зашляпин находится под домашним арестом. 20 февраля ему продлили меру пресечения до 20 апреля, сказали URA.RU в Кировском райсуде. Защитник бывшего мэра отказался от комментариев по теме, сославшись на адвокатскую тайну. Посредником при передаче денег выступил Видади Мустафаев — так считает следствие. Источник объяснил, как все было. «Зашляпин, передавая деньги Мустафаеву, взял с него расписку. Позднее экс-чиновник понял, что ничего полезного для него не сделали», — заявил собеседник агентства. Первый договор займа Зашляпин и Мустафаев оформили 28 октября 2021 года. Видади, согласно договору, должен был вернуть средства за полгода. 23 февраля 2022 года был оформлен второй договор. Зашляпин вновь передал три миллиона Мустафаеву. В 2023-м бывший мэр переуступил долг своему другу, предпринимателю Алексею Албычеву. Тот обратился в Кировский райсуд, чтобы взыскать деньги с Мустафаева. 16 января 2024 года исковые требования были удовлетворены (решение отражено на сайте инстанции). Вердикт устоял и в апелляции (процесс состоялся 20 июня прошлого года). «После этих событий Мустафаев рассказал о взятке силовикам. Потому что не хочет возвращать долг», — продолжил собеседник URA.RU. Видади в разговоре с корреспондентом обрисовал ситуацию иначе. Новость по теме Задержанный по делу о взятке свердловский экс-мэр избежал СИЗО «[К задержанию Зашляпина] никакого отношения не имею. Он сам лично договаривался с этими сотрудниками, лично рассчитывался с ними. Когда встал вопрос о гарантиях, сотрудники меня попросили. Они говорили, что не могут заключить договор и боятся брать деньги у него [напрямую], но помочь хотели. Я выступил поручителем. А когда начались суды, я сказал Зашляпину, чтобы он разбирался с ними, а не со мной. Он заявил, что будет взыскивать деньги с того, с кем заключен договор. Затем я обратился к сотрудникам и сказал, чтобы они решали этот вопрос без меня. В итоге получилось, что один на меня в суд подал, а второй (речь про капитана ФСБ — прим. ред.) перестал брать трубки», — заявил Мустафаев. И добавил, что не считает себя виновным. «Я ни копейки оттуда не взял. В отношении меня [уголовного] дела нет, это все был беспонтовый выброс», — заключил Видади. Деньги Албычеву он не вернул. О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. После этого был арестован сотрудник ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин сознался в даче многомиллионной взятки капитану ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Зашляпин через посредника дал двумя частями шесть миллионов рублей. Всего силовик просил десять миллионов. За эти деньги он обещал помочь замять уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии», — сообщил инсайдер агентства. Зашляпин находится под домашним арестом. 20 февраля ему продлили меру пресечения до 20 апреля, сказали URA.RU в Кировском райсуде. Защитник бывшего мэра отказался от комментариев по теме, сославшись на адвокатскую тайну. Посредником при передаче денег выступил Видади Мустафаев — так считает следствие. Источник объяснил, как все было. «Зашляпин, передавая деньги Мустафаеву, взял с него расписку. Позднее экс-чиновник понял, что ничего полезного для него не сделали», — заявил собеседник агентства. Первый договор займа Зашляпин и Мустафаев оформили 28 октября 2021 года. Видади, согласно договору, должен был вернуть средства за полгода. 23 февраля 2022 года был оформлен второй договор. Зашляпин вновь передал три миллиона Мустафаеву. В 2023-м бывший мэр переуступил долг своему другу, предпринимателю Алексею Албычеву. Тот обратился в Кировский райсуд, чтобы взыскать деньги с Мустафаева. 16 января 2024 года исковые требования были удовлетворены (решение отражено на сайте инстанции). Вердикт устоял и в апелляции (процесс состоялся 20 июня прошлого года). «После этих событий Мустафаев рассказал о взятке силовикам. Потому что не хочет возвращать долг», — продолжил собеседник URA.RU. Видади в разговоре с корреспондентом обрисовал ситуацию иначе. «[К задержанию Зашляпина] никакого отношения не имею. Он сам лично договаривался с этими сотрудниками, лично рассчитывался с ними. Когда встал вопрос о гарантиях, сотрудники меня попросили. Они говорили, что не могут заключить договор и боятся брать деньги у него [напрямую], но помочь хотели. Я выступил поручителем. А когда начались суды, я сказал Зашляпину, чтобы он разбирался с ними, а не со мной. Он заявил, что будет взыскивать деньги с того, с кем заключен договор. Затем я обратился к сотрудникам и сказал, чтобы они решали этот вопрос без меня. В итоге получилось, что один на меня в суд подал, а второй (речь про капитана ФСБ — прим. ред.) перестал брать трубки», — заявил Мустафаев. И добавил, что не считает себя виновным. «Я ни копейки оттуда не взял. В отношении меня [уголовного] дела нет, это все был беспонтовый выброс», — заключил Видади. Деньги Албычеву он не вернул. О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. После этого был арестован сотрудник ФСБ.