В Екатеринбурге арестован разведчик ФСБ, обвиняемый в получении взятки

25 декабря 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Обвиняемого отправили на два месяца за решетку Фото: Илья Московец © URA.RU Сотруднику свердловского УФСБ, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения. Об этом URA.RU сообщили в Екатеринбургском гарнизонном суде. «Арестован до 20 февраля. По ч. 6 ст. 290 — „Получение взятки в особо крупном размере“», — кратко ответили на вопрос корреспондента в суде. По одной из версий, он обещал помочь замять уголовное дело бывшему мэру Среднеуральска Андрею Зашляпину — за 10 млн рублей. Через посредника, которым, по версии следствия, выступил статусный азербайджанец Видади Мустафаев, экс-чиновник частями успел передать только шесть млн. Началось расследование, Зашляпин покинул должность и был задержан. Вскоре задержали и сотрудника ФСБ. Мустафаев сообщал URA.RU, что сотрудник ФСБ, о котором идет речь, был разведчиком, курирующим линию Азербайджана на Урале. Якобы он был тесно связан с главой азербайджанской диаспоры Шахином Шихлински. Ранее в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментария по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотруднику свердловского УФСБ, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения. Об этом URA.RU сообщили в Екатеринбургском гарнизонном суде. «Арестован до 20 февраля. По ч. 6 ст. 290 — „Получение взятки в особо крупном размере“», — кратко ответили на вопрос корреспондента в суде. По одной из версий, он обещал помочь замять уголовное дело бывшему мэру Среднеуральска Андрею Зашляпину — за 10 млн рублей. Через посредника, которым, по версии следствия, выступил статусный азербайджанец Видади Мустафаев, экс-чиновник частями успел передать только шесть млн. Началось расследование, Зашляпин покинул должность и был задержан. Вскоре задержали и сотрудника ФСБ. Мустафаев сообщал URA.RU, что сотрудник ФСБ, о котором идет речь, был разведчиком, курирующим линию Азербайджана на Урале. Якобы он был тесно связан с главой азербайджанской диаспоры Шахином Шихлински. Ранее в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментария по теме.