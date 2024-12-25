В Екатеринбурге арестован разведчик ФСБ, обвиняемый в получении взятки

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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, ходатайство, ограничение свободы, избрание меры
Обвиняемого отправили на два месяца за решетку Фото:

Сотруднику свердловского УФСБ, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения. Об этом URA.RU сообщили в Екатеринбургском гарнизонном суде.

«Арестован до 20 февраля. По ч. 6 ст. 290 — „Получение взятки в особо крупном размере“», — кратко ответили на вопрос корреспондента в суде.

По одной из версий, он обещал помочь замять уголовное дело бывшему мэру Среднеуральска Андрею Зашляпину — за 10 млн рублей. Через посредника, которым, по версии следствия, выступил статусный азербайджанец Видади Мустафаев, экс-чиновник частями успел передать только шесть млн.

Началось расследование, Зашляпин покинул должность и был задержан. Вскоре задержали и сотрудника ФСБ. Мустафаев сообщал URA.RU, что сотрудник ФСБ, о котором идет речь, был разведчиком, курирующим линию Азербайджана на Урале. Якобы он был тесно связан с главой азербайджанской диаспоры Шахином Шихлински. Ранее в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментария по теме.

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Сотруднику свердловского УФСБ, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения. Об этом URA.RU сообщили в Екатеринбургском гарнизонном суде. «Арестован до 20 февраля. По ч. 6 ст. 290 — „Получение взятки в особо крупном размере“», — кратко ответили на вопрос корреспондента в суде. По одной из версий, он обещал помочь замять уголовное дело бывшему мэру Среднеуральска Андрею Зашляпину — за 10 млн рублей. Через посредника, которым, по версии следствия, выступил статусный азербайджанец Видади Мустафаев, экс-чиновник частями успел передать только шесть млн. Началось расследование, Зашляпин покинул должность и был задержан. Вскоре задержали и сотрудника ФСБ. Мустафаев сообщал URA.RU, что сотрудник ФСБ, о котором идет речь, был разведчиком, курирующим линию Азербайджана на Урале. Якобы он был тесно связан с главой азербайджанской диаспоры Шахином Шихлински. Ранее в пресс-службе свердловского УФСБ воздержались от комментария по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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