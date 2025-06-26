Мэр Орлов заручился поддержкой федерального министра после большого успеха Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга встретился в Москве с министром ЖКХ РФ Файзуллиным

26 июня 2025 в 14:32 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов обсудил с Иреком Файзуллиным итоги нацпроекта Фото: telegram-канал Алексея Орлова Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов получил поддержку министра ЖКХ страны Ирека Файзуллина, с которым встретился в Москве. Тот высоко оценил работу городской команды по проекту «Формирование комфортной городской среды»: уральская столица второй год подряд становится одной из лучших среди городов-миллионников по числу голосов за проекты благоустройства. Об итогах поездки Орлов рассказал у себя в telegram-канале. «Провели рабочую встречу с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Обсудили итоги и дальнейшую реализацию федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в столице Урала. Министр дал высокую оценку проделанной работе. Заявил о готовности поддержать Екатеринбург. В 2026 году приступим к благоустройству объекта-победителя голосования — участка набережной рек Исети и Ольховки!», — написал Орлов. В 2025 году Екатеринбург обогнал города-миллионники по количеству набранных голосов, став первым. И побил прошлые рекорды. Удалось собрать 393 тысячи голосов. В 2024 году в борьбе за федеральные деньги приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев. Голосование проходило под личным контролем Орлова — прямо со старта 17 января. До 31 января жители должны были через платформу обратной связи на Госуслугах выбрать парки, которые нужно благоустроить, из тех, что предложили районные администрации. В каждом блоке было по три зоны. На втором этапе были отобраны восемь территорий — одна из них и стала претендентом на победу. На всех этапах мэр постоянно обращался к жителям с просьбой проявить активность. Так как недобор голосов грозил потерей федерального финансирования на проекты. Большую помощь в сборе голосов оказали волонтеры, акцентировал Орлов — 270 тысяч, то есть порядка 70% голосов жителей, помогли собрать именно они. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов получил поддержку министра ЖКХ страны Ирека Файзуллина, с которым встретился в Москве. Тот высоко оценил работу городской команды по проекту «Формирование комфортной городской среды»: уральская столица второй год подряд становится одной из лучших среди городов-миллионников по числу голосов за проекты благоустройства. Об итогах поездки Орлов рассказал у себя в telegram-канале. «Провели рабочую встречу с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Обсудили итоги и дальнейшую реализацию федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в столице Урала. Министр дал высокую оценку проделанной работе. Заявил о готовности поддержать Екатеринбург. В 2026 году приступим к благоустройству объекта-победителя голосования — участка набережной рек Исети и Ольховки!», — написал Орлов. В 2025 году Екатеринбург обогнал города-миллионники по количеству набранных голосов, став первым. И побил прошлые рекорды. Удалось собрать 393 тысячи голосов. В 2024 году в борьбе за федеральные деньги приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев. Голосование проходило под личным контролем Орлова — прямо со старта 17 января. До 31 января жители должны были через платформу обратной связи на Госуслугах выбрать парки, которые нужно благоустроить, из тех, что предложили районные администрации. В каждом блоке было по три зоны. На втором этапе были отобраны восемь территорий — одна из них и стала претендентом на победу. На всех этапах мэр постоянно обращался к жителям с просьбой проявить активность. Так как недобор голосов грозил потерей федерального финансирования на проекты. Большую помощь в сборе голосов оказали волонтеры, акцентировал Орлов — 270 тысяч, то есть порядка 70% голосов жителей, помогли собрать именно они.