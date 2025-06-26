Преступник сознался в чудовищном убийстве пары из Свердловской области

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Данилу Черепанову всего 19 лет
Данилу Черепанову всего 19 лет Фото:

Обвиняемый в жестоком убийстве пары из Каменска-Уральского (Свердловская область) 19-летний Данил Черепанов признал вину. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где прошло первое судебное заседание.

Убийство произошло 4 февраля в квартире на улице Лермонтова. Черепанов распивал спиртное с мужчиной и женщиной. Вскоре между фигурантом и потерпевшим завязалась ссора. Черепанов выхватил нож и зарезал оппонента. А потом забил до смерти молотком свидетельницу.

После преступления Данил скрывался у друзей. Его задержали лишь через несколько дней. По слухам, между первым и вторым убийством прошло два дня. У Данила и ранее были проблемы с законом, говорили его знакомые.

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Обвиняемый в жестоком убийстве пары из Каменска-Уральского (Свердловская область) 19-летний Данил Черепанов признал вину. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где прошло первое судебное заседание. Убийство произошло 4 февраля в квартире на улице Лермонтова. Черепанов распивал спиртное с мужчиной и женщиной. Вскоре между фигурантом и потерпевшим завязалась ссора. Черепанов выхватил нож и зарезал оппонента. А потом забил до смерти молотком свидетельницу. После преступления Данил скрывался у друзей. Его задержали лишь через несколько дней. По слухам, между первым и вторым убийством прошло два дня. У Данила и ранее были проблемы с законом, говорили его знакомые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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