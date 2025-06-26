Преступник сознался в чудовищном убийстве пары из Свердловской области

Обвиняемый в жестоком убийстве пары из Каменска-Уральского (Свердловская область) 19-летний Данил Черепанов признал вину. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где прошло первое судебное заседание.
Убийство произошло 4 февраля в квартире на улице Лермонтова. Черепанов распивал спиртное с мужчиной и женщиной. Вскоре между фигурантом и потерпевшим завязалась ссора. Черепанов выхватил нож и зарезал оппонента. А потом забил до смерти молотком свидетельницу.
После преступления Данил скрывался у друзей. Его задержали лишь через несколько дней. По слухам, между первым и вторым убийством прошло два дня. У Данила и ранее были проблемы с законом, говорили его знакомые.
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