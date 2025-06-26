Следователи возбудили дело против пермяков, избивших водителя из-за парковки

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Историей в региональном СКР заинтересовались после публикаций в СМИ
Историей в региональном СКР заинтересовались после публикаций в СМИ Фото:

В Перми следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Поводом стала информация в СМИ об избиении толпой пермяка из-за парковочного места. 

«Мужчины избили молодого человека, нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. Происходящее было снято на видео. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента. 25 июня около 20:30 часов в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о конфликте граждан на улице Пушкина, 6.

Личности всех участников инцидента установлены. Они доставлены в отдел полиции, опрошены. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. У одного из нападавших в руках был пистолет. В видео также утверждалось, что причиной нападения на горожанина был спор из-за парковочного места. Мужчину после избиения госпитализировали. Сейчас он лечится на дому. 

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В Перми следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Поводом стала информация в СМИ об избиении толпой пермяка из-за парковочного места.  «Мужчины избили молодого человека, нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. Происходящее было снято на видео. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента. 25 июня около 20:30 часов в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о конфликте граждан на улице Пушкина, 6. Личности всех участников инцидента установлены. Они доставлены в отдел полиции, опрошены. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. У одного из нападавших в руках был пистолет. В видео также утверждалось, что причиной нападения на горожанина был спор из-за парковочного места. Мужчину после избиения госпитализировали. Сейчас он лечится на дому. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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