Следователи возбудили дело против пермяков, избивших водителя из-за парковки

В Перми следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Поводом стала информация в СМИ об избиении толпой пермяка из-за парковочного места.
«Мужчины избили молодого человека, нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. Происходящее было снято на видео. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента. 25 июня около 20:30 часов в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о конфликте граждан на улице Пушкина, 6.
Личности всех участников инцидента установлены. Они доставлены в отдел полиции, опрошены. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. У одного из нападавших в руках был пистолет. В видео также утверждалось, что причиной нападения на горожанина был спор из-за парковочного места. Мужчину после избиения госпитализировали. Сейчас он лечится на дому.
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