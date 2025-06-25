25 июня 2025

Полиция задержала мужчин, избивших в центре Перми водителя из-за парковки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские взяли объяснения с участников конфликта на улице Пушкина
Полицейские взяли объяснения с участников конфликта на улице Пушкина Фото:

Личности всех участников нападения на мужчину в центре Перми установлены, они были задержаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В краевом полицейском главке агентству уточнили, что инцидент произошел 25 июня в Свердловском районе города на улице Пушкина у дома №6.

«25 июня около 20:30 часов в отдел полиции Свердловского района г. Перми поступило сообщение о конфликте граждан на улице Пушкина, 6. Личности всех участников инцидента установлены. Граждане доставлены в отдел полиции, опрошены. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве», — поясняют в краевом ГУ МВД.

Мужчина после избиения был госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет. Проверка по факту произошедшего продолжается. Ранее в Сети появилось видео, на котором толпа избивает мужчину. В руках у одного из нападавших был пистолет. Утверждалось также, что причиной нападения на горожанина стал спор из-за парковочного места.

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Личности всех участников нападения на мужчину в центре Перми установлены, они были задержаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В краевом полицейском главке агентству уточнили, что инцидент произошел 25 июня в Свердловском районе города на улице Пушкина у дома №6. «25 июня около 20:30 часов в отдел полиции Свердловского района г. Перми поступило сообщение о конфликте граждан на улице Пушкина, 6. Личности всех участников инцидента установлены. Граждане доставлены в отдел полиции, опрошены. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве», — поясняют в краевом ГУ МВД. Мужчина после избиения был госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет. Проверка по факту произошедшего продолжается. Ранее в Сети появилось видео, на котором толпа избивает мужчину. В руках у одного из нападавших был пистолет. Утверждалось также, что причиной нападения на горожанина стал спор из-за парковочного места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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