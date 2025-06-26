Между Челябинском и Екатеринбургом временно остановят движение

На автодороге между Челябинском и Екатеринбургом полностью остановят движение для транспорта на 40 минут 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением работ по монтажу рамной опоры (габаритных ворот) на автомобильной дороге М-5 „Урал“ будет производиться временное ограничение с полной остановкой движения с 04:00 до 04:40 1 июля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение остановят на 58 километре в Сосновском районе Челябинской области около деревни Большое Таскино. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ранее вводили реверсивное движение из-за ремонта моста. Ограничение действовало 24 июня между городом Усть-Катав и поселком Кропачево, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
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