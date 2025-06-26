Между Челябинском и Екатеринбургом временно остановят движение

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Движение закроют для монтажа рамной опоры
Движение закроют для монтажа рамной опоры Фото:

На автодороге между Челябинском и Екатеринбургом полностью остановят движение для транспорта на 40 минут 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«В связи с проведением работ по монтажу рамной опоры (габаритных ворот) на автомобильной дороге М-5 „Урал“ будет производиться временное ограничение с полной остановкой движения с 04:00 до 04:40 1 июля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Движение остановят на 58 километре в Сосновском районе Челябинской области около деревни Большое Таскино. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута. 

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ранее вводили реверсивное движение из-за ремонта моста. Ограничение действовало 24 июня между городом Усть-Катав и поселком Кропачево, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

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На автодороге между Челябинском и Екатеринбургом полностью остановят движение для транспорта на 40 минут 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».  «В связи с проведением работ по монтажу рамной опоры (габаритных ворот) на автомобильной дороге М-5 „Урал“ будет производиться временное ограничение с полной остановкой движения с 04:00 до 04:40 1 июля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Движение остановят на 58 километре в Сосновском районе Челябинской области около деревни Большое Таскино. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.  На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ранее вводили реверсивное движение из-за ремонта моста. Ограничение действовало 24 июня между городом Усть-Катав и поселком Кропачево, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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