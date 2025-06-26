WP: Украина надеялась на перемирие в 2025 году

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В нынешних условиях основной акцент делается на поддержание стабильности
В нынешних условиях основной акцент делается на поддержание стабильности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Прекращение огня было в центре всех экономических прогнозов, и оно могло наступить где-то в середине 2025 года», — пишет The Washington Post. Однако, сейчас ожидания относительно положительного влияния потенциального перемирия на экономику страны пересмотрены. В нынешних условиях основной акцент делается на поддержание стабильности и поиск решений, которые помогут стране «остаться на плаву» в сложившейся ситуации.

На фоне этих новостей продолжаются попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров между делегациями двух стран. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле и длилась более часа. Стороны обменялись меморандумами по вопросам урегулирования конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что удалось договориться о масштабном обмене пленными, а также обсуждались вопросы прекращения огня на отдельных участках для сбора тел погибших.

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Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского. «Прекращение огня было в центре всех экономических прогнозов, и оно могло наступить где-то в середине 2025 года», — пишет The Washington Post. Однако, сейчас ожидания относительно положительного влияния потенциального перемирия на экономику страны пересмотрены. В нынешних условиях основной акцент делается на поддержание стабильности и поиск решений, которые помогут стране «остаться на плаву» в сложившейся ситуации. На фоне этих новостей продолжаются попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров между делегациями двух стран. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле и длилась более часа. Стороны обменялись меморандумами по вопросам урегулирования конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что удалось договориться о масштабном обмене пленными, а также обсуждались вопросы прекращения огня на отдельных участках для сбора тел погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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