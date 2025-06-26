WP: Украина надеялась на перемирие в 2025 году

Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
«Прекращение огня было в центре всех экономических прогнозов, и оно могло наступить где-то в середине 2025 года», — пишет The Washington Post. Однако, сейчас ожидания относительно положительного влияния потенциального перемирия на экономику страны пересмотрены. В нынешних условиях основной акцент делается на поддержание стабильности и поиск решений, которые помогут стране «остаться на плаву» в сложившейся ситуации.
На фоне этих новостей продолжаются попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров между делегациями двух стран. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле и длилась более часа. Стороны обменялись меморандумами по вопросам урегулирования конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что удалось договориться о масштабном обмене пленными, а также обсуждались вопросы прекращения огня на отдельных участках для сбора тел погибших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.