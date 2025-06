Новые договоренности и дальнейшая судьба мира: как прошли новые переговоры в Стамбуле

Меморандум России по Украине состоит из нескольких разделов

Россия и Украина договорились о новом обмене и передали друг другу меморандумы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. Прошло всего полмесяца с момента предыдущей встречи российских и украинских делегатов и если в прошлый раз стороны по сути договорились только о масштабном обмене военнопленных во формуле «тысяча на тысячу», то на этот раз делегаты пошли дальше и увеличили масштаб предстоящих обменов, а также обсудили временное прекращение огня на несколько дней. Однако политологи уверены, что несмотря на переданные меморандумы о мире, глобально новые переговоры ни на шаг не приблизили мир между странами. URA.RU рассказывает, как в целом прошли переговоры, о чем стороны договорились и что будет дальше. Царила атмосфера неуважения Второй раунд переговоров между Россией и Украиной начался 2 июня в 14:45 по московскому времени в Стамбуле. Встреча проходила в историческом дворце Чираган. Изначально переговоры были запланированы на 13:00, и к этому времени обе делегации уже прибыли на место. Однако начало встречи было задержано почти на два часа. Официально причины задержки не назывались, но СМИ сообщили, что глава украинской делегации Рустем Умеров запросил дополнительные консультации с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Также журналисты обратили внимание на то, что перед началом переговоров представители российской и украинской делегаций не обменялись рукопожатиями. Политолог Сергей Марков назвал это «намеренным хамством» со стороны украинской делегации и заявил, что такой жест демонстрирует невозможность диалога с нынешними властями Украины. Как Украина оправдалась за опоздание Украинский telegram-канал «Легитимный» представил свою версию произошедшего. По мнению авторов, украинская сторона задержала начало встречи, ожидая указаний от президента Владимира Зеленского, который в это время находился в Вильнюсе на саммите «Бухарестской девятки». Там Зеленский обсуждал с лидерами стран Балтии и Скандинавии перспективы военной поддержки Украины. Сам Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты переговоров в Стамбуле. Это, по его мнению, достижение режима прекращения огня, обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров двух стран. К переговорам приковано внимание всего мира: о чем сказал Фидан в своем приветствии Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что внимание всего мира приковано к переговорам России и Украины. По его словам, результаты этих переговоров во многом определят региональную и глобальную судьбу, поэтому международное сообщество внимательно следит за их ходом. Фидан подчеркнул готовность Турции приложить все возможные усилия для урегулирования украинского конфликта и облегчения его решения. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Глава МИД Турции подвел итоги первого раунда переговоров России и Украины Далее он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно поддерживает контакты с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам министра, Эрдоган предпринимает активные и неустанные усилия, направленные на содействие мирному разрешению конфликта. Турция также неоднократно выражала готовность организовать прямую встречу Путина и Зеленского, считая такой диалог важным шагом к урегулированию ситуации. Глава турецкого МИД отдельно подчеркнул роль Соединенных Штатов в поиске мирного решения. По словам Фидана, решительность президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине открывает «окно возможностей» для дипломатического продвижения переговорного процесса. Кроме того, Хакан Фидан сообщил, что одной из ключевых тем второго раунда переговоров станет возможная личная встреча лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Заявления Мединского и Умерова После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сделал ряд заявлений. Он рассказал, что Россия предложила Украине вариант прекращение огня на несколько дней. Переговорщик отметил, что в случае одобрения соглашение будет распространяться лишь на отдельные участки линии фронта. Отдельно стороны пришли к соглашению об обмене больными и тяжелоранеными пленными по формуле «всех на всех». По словам Мединского, по той же схеме будет обмен и молодыми бойцами. Кроме того, на встрече рассматривался вопрос о детях, которых, по утверждению украинской стороны, Россия «похитила» в 2022 году. В Москве, в свою очередь, подчеркивали, что речь идет об эвакуации несовершеннолетних из районов, где существовала угроза боевых действий. По словам Мединского, украинская делегация передала российским представителям список из 339 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за вооруженного конфликта. Он заверил, что вопрос будет проработан по каждой фамилии. Рустем Умеров также сделал ряд заявлений. Он отметил, что Украина в течение недели изучит меморандум и определится с дальнейшими шагами, пишет RT. Глава украинской делегации также предложил провести еще одну встречу до конца июня. Меморандумы сторон НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Раскрыто полное содержание меморандума РФ Во время переговоров стороны обменялись меморандумами. Документ, предложенный Россией, предполагает, что Киев должен отказаться от членства в каких-либо военных альянсах и коалициях; признать территории Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей российскими; вывести оттуда войска. Украине предложено отказаться от националистических организаций, претензий по ущербу, причиненному в ходе боевых действий, и возможности иметь ядерное оружие. Киев в своем меморандуме потребовал репарации от России, отказался признать контроль Москвы над освобожденными территориями и не согласился с ограничениями для Вооруженных сил Украины. Страна также предложила 30-дневное перемирие. Реакция политологов Хотя в ходе второго раунда переговоров, состоявшихся в Стамбуле, между Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, в целом стороны не смогли продвинуться к установлению мира. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов считает, что Украина пыталась сорвать переговоры, устроив массированный налет дронов по России. 