В Свердловской области дом, пострадавший от взрыва газа, снесут

Пятиэтажный дом в Серове, где 22 июня произошел «хлопок» газа, с вероятностью 99% снесут. Такое решение было принято на заседании правительства, которое провел врио губернатора Денис Паслер, рассказали URA.RU сразу несколько источников. Один из них утверждает, что такая же судьба ждет дом в Ивделе, где взрыв газа произошел утром 26 июня. Другой опровергает — техническая экспертиза еще идет.
«С отчетами выступили главы городов [Василий Сизиков и Владимир Михель], Паслер задавал вопросы [профильному замгубернатора Сергею] Швиндту и [министру строительства Григорию] Сурганову. Критики ни в чей адрес не было. А кого ругать? Случаи частные. В Ивделе вообще взорвался баллон», — рассказал один из собеседников.
Долго обсуждали вопрос, что делать с поврежденным домом в Серове. С вероятностью 99% его снесут. Также Паслер дал главам поручение быть на связи с жильцами, не затягивать вопрос с выплатами. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики с просьбой прокомментировать эту информацию.
Взрыв газа в пятиэтажном доме в Серове произошел утром 22 июня. В результате ЧП пострадали пять человек, 38-летний владелец квартиры был доставлен в ожоговый центр Екатеринбурга, а позже скончался. Незадолго до трагедии мужчина самостоятельно заменил газовую плиту. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Происшествие в Ивделе случилось утром 26 июня. В одной из квартир в пятиэтажке взорвался газовый баллон на втором этаже. Погибли хозяева жилища — 66-летний Виктор Шутов и его гражданская жена 68-летняя Галина Осипова. Спасатели эвакуировали 30 жильцов, четверо находятся в реанимации. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.
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