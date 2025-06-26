«Школу бросил»: что известно о бизнесмене из ХМАО, оказавшемся в центре скандала с Гузеевой

Предприниматель Сергей Домогацкий родился в Урае, его заподозрили в участии в мошеннических схемах. Они связаны с продажей вилл на Бали, которые должен был возвести Домогацкий как застройщик. Тем временем телеведущую Ларису Гузееву обвиняют в том, что она рекламировала проект, который впоследствии оказался аферой. URA.RU собрало в материале, что известно о бизнесмене.
Образование
Домогацкий родился 28 августа 1985 года в Урае. Он прожил там до 12 лет, а затем поехал учиться в Центр искусств в Ханты-Мансийске.
Сам он утверждает, что бросил школу в 8-м классе. Девятый класс он закончил экстерном лишь в 24 года. «В школе меня булили за то, что у меня не было нормальной одежды. Из-за этого я пропускал уроки месяцами. В 8-м классе меня должны были оставить на второй год, поэтому я бросил школу», — пишет на своей странице «ВК» Домогацкий.
Бизнес
Работать югорчанин начал в 17 лет — устроился в компанию косметики менеджером по продажам. Через пару месяцев начал сам продавать косметику, работая на себя. Но первый бизнес прогорел.
Строительством Домогацкий начал заниматься в 2014 году, когда решил построить дом с панорамным остеклением. «Поехал в Германию, изучил технологию Фахверк и начал строительство первого дома. Планировал построить за 2 месяца. В итоге стройка затянулась на 1 год и 2 месяца», — пишет бизнесмен.
После этого он решил запустить производство типовых домов, которые строились бы быстро как конструктор. В последствии предпрниматель основал компанию EcoComplect.
Писательская карьера и блогерство
Еще до занятия строительством в 2009 году Домогацкий опубликовал книгу о занятиях спортом в домашних условиях. По его словам, благодаря этому он заработал свой первый миллион долларов. А деньги дали ему возможность путешествовать и жить на таких курортах как Таиланд, и Мальдивы и Бали.
По данным портала «Биограф», Домогацкий является автором 6 книг. Кроме того, активно занимается блогерством. Его профиль в Instagram (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) насчитывает более миллиона подписчиков.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ларису Гузееву написали заявление в полицию из-за скандала с виллами на Бали. Ее заподозрили в рекламе аферы. По данным Shot пострадавшие, хотели купить виллы на острове Нуса Пенида, которые Домогацкий продавал за 200 000 долларов. Когда пришло время сдавать дома в пользование, он исчез.
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