В России серьезно взялись за маркетплейсы после серии скандалов

Власти России усилят внимание к маркетплейсам после серии скандалов. На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу использовать все инструменты для защиты интересов россиян. Как объяснили эксперты URA.RU, электронные торговые площадки порой перегибают с изменениями правил, от чего страдают покупатели, но обновленное законодательство, которое подготовят в ближайшее время, исправит ситуацию.
На заседании правительства глава ФАС Максим Шаскольский представил доклад о состоянии конкуренции за 2024 год. Как отметил Мишустин, в ведении службы — вопросы ценообразования, которые крайне важны для людей. Еще — контроль за естественными монополиями и борьба с картельными сговорами, это касается всех отраслей, отметил глава правительства.
В своем докладе глава ФАС сообщил, что количество обращений людей по вопросам роста цен на продукты по итогам 2024 года снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023-м. Цены на лекарства из перечня жизненно необходимых за прошлый год в среднем снизились на 16%, продолжил Шаскольский. С начала 2025 года динамика изменения розничной цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо не превышает уровень инфляции, отметил он.
Отдельно глава ФАС остановился на маркетплейсах. Сейчас служба проверяет законность действий маркетплейсов по предоставлению скидок на товары за счет продавцов. «Существуют риски окончательной монополизации данного рынка с соответствующими негативными последствиями как для покупателей, так и для продавцов», — отметил Шаскольский.
ФАС буквально за день до этого, 25 июня, выдала предостережение Wildberries из-за того, что маркетплейс обязал продавцов с 30 июня открывать счета в «Вайлдберриз банке». В обновленной оферте маркетплейса говорится, что если продавцы не выполнят это требование, то доступ к их личным кабинетам будет ограничен. ФАС увидела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции. О прошлых нарушениях маркетплейсов Шаскольский лично доложил Мишустину на заседании.
«После вступления в силу в 2023 году пятого антимонопольного пакета ФАС России уже дважды, в прошлом году и в феврале этого года, выдала крупнейшим площадкам Wildberries и Ozon предупреждения за навязывание невыгодных условий взаимодействия, в том числе в части тарифов, штрафов и за непрозрачный механизм участия продавцов в автоакциях. Площадки исполнили предупреждения», — сообщил глава ФАС.
Мишустин призвал главу ФАС решительнее защищать россиян от последствий недобросовестной конкуренции, взаимодействуя для этого со всеми игроками рынка. Это касается не только маркетплейсов, но и пассажирских перевозок, лекарств, мобильной связи, продуктов, отметил премьер.
“Смелее отстаивать интересы людей, используя для этого все инструменты. <...> Это расширит людям доступ к новым востребованным товарам, качественным и, что очень важно, по приемлемой цене”, — заявил Мишустин.
Мишустин отреагировал на перегибы со стороны маркетплейсов, потому что инциденты имеют массовый характер, иначе бы это не дошло до обсуждения в правительстве, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. «Мишустин настраивает на том, что нужно следить прежде всего за интересами нас с вами. Все эти маркетплейсы это, конечно, здорово, но они работают ради десятков миллионов россиян. В первую очередь надо защищать их интересы, а потом уже всех остальных. В этом позиция власти», — пояснил экономист.
При этом он отметил, что маркетплейсы достаточно оперативно реагируют на предписания ФАС, сейчас нет ситуаций из 1990-х годов, когда «бизнес просто стоял насмерть и все игнорировал». В последнем инциденте Wildberries просто «перегнул палку», решив подобным образом «накачать» свой банк, но для этого и существует ФАС, чтобы пресекать подобное, продолжил Кричевский.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025 20 июня, президент Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта, направленного на регулирование платформенной экономики. Этот законопроект должен решить многие вопросы, связанные с маркетплейсами, отметил в разговоре с URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
“Мы в достаточно оперативные сроки примем базовый закон о платформенной экономике. Во главе угла, конечно, интересы конечного потребителя и их защита. Но также надо понимать, что это многосоставный бизнес, нужно учесть интересы самих платформ, работающих на них продавцов, пунктов выдачи заказов, других субъектов предпринимательства”, — заявил парламентарий.
Будет меняться и антимонопольное регулирование с учетом цифровизации и новых концепций торговли, это относится ко всему миру, не только к России, добавил Кирьянов. Собеседник URA.RU подчеркнул, что даже при отсутствии обновленной регуляторной базы маркетплейсы прислушиваются ко всем рекомендациям парламентариев и выполняют предписания ФАС. «Нормальная рабочая ситуация», — резюмировал Кирьянов.
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