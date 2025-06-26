«Буду принимать усилия, чтобы не допустить»: депутат Милонов — о возвращении Козловского в театр

Актер Данила Козловский должен выбрать, что для него является приоритетом: Европа или Россия и объяснить свои высказывания против нашей страны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился депутат Виталий Милонов, оценивая грядущее возвращение актера на сцену Театра имени Ермоловой. В сентябре Данила заявлен в главной роли в спектакле «Чуковский».
«Я понимаю, что им очень нравится за границей, нравится аромата римской пиццы, но что же делать? Выбирай, парень. Пока он выбор сделал не в пользу Родины. Козловский относится к тем людям, которые повели себя не лучшим образом, когда стране было нелегко. Если человеку было стыдно, неловко, если человек посчитал, что надо отмолчаться, дайте ему возможность дальше помолчать. Пусть он сохраняет гордое спокойствие и молчание. Мы, наверное, можем себе позволить теперь не размениваться и не замечать подлые позиции отдельных людей. Зачем мы должны настолько себя не уважать, чтобы позволять человеку, которому стыдно за Родину, на этой самой Родине выступать?» — говорит Милонов.
Депутат Госдумы отметил, что у него пока нет информации о точном участии Козловского в постановке. Но если все подтвердится, Виталий Милонов намерен решить этот вопрос. «Если я увижу, что действительно ситуация именно такая, что Козловский без каких-либо объяснений взят назад в активную актерскую деятельность, я буду принимать возможные усилия для того, чтобы это не допустить».
По словам Милонова, после той самой «голой вечеринки» россияне дали понять, что больше нельзя молча возвращаться без каких-либо объяснений. Многим пришлось доказать раскаяние не только на словах, но и на действиях. У Козловского пока ничего такого нет.
Данила Козловский в свете спецоперации выразил свою позицию, призывая к прекращению боевых действий. Он назвал ситуацию «катастрофой во всех смыслах» и поделился своими мыслями в социальных сетях, выразив любовь к России и горечь по поводу достигнутой «точки невозврата».
Козловский также ответил на вопросы, задаваемые общественностью относительно его позиции в течение последних восьми лет. Артист признал свою ранее равнодушную позицию и сосредоточенность на личной жизни, признавая, что мог не видеть или не понимать происходящего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.