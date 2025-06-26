Появились фото с места взрыва баллона в Калининграде, где пострадали дети

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Подробности инцидента сейчас устанавливают полиция и СК России
Подробности инцидента сейчас устанавливают полиция и СК России Фото:

Появились фотографии с места ЧП в Калининграде, где подростки пострадали от взрыва кислородного баллона. Их опубликовало МЧС России.

«В Калининграде подростки 16 и 14 лет обнаружили неустановленный предмет в районе улицы Дмитрия Донского. К сожалению, ребята не сообщили о подозрительной находке в экстренные службы, вместо этого они попытались ее поджечь с помощью легковоспламеняющейся жидкости», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале.

Подростков с различной степенью ожогов доставили в больницу. Третий участник, который был рядом в момент взрыва баллона, не пострадал. Также сейчас на месте работают правоохранительные органы и следственный комитет.

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Появились фотографии с места ЧП в Калининграде, где подростки пострадали от взрыва кислородного баллона. Их опубликовало МЧС России. «В Калининграде подростки 16 и 14 лет обнаружили неустановленный предмет в районе улицы Дмитрия Донского. К сожалению, ребята не сообщили о подозрительной находке в экстренные службы, вместо этого они попытались ее поджечь с помощью легковоспламеняющейся жидкости», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале. Подростков с различной степенью ожогов доставили в больницу. Третий участник, который был рядом в момент взрыва баллона, не пострадал. Также сейчас на месте работают правоохранительные органы и следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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