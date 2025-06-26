Появились фото с места взрыва баллона в Калининграде, где пострадали дети

Появились фотографии с места ЧП в Калининграде, где подростки пострадали от взрыва кислородного баллона. Их опубликовало МЧС России.
«В Калининграде подростки 16 и 14 лет обнаружили неустановленный предмет в районе улицы Дмитрия Донского. К сожалению, ребята не сообщили о подозрительной находке в экстренные службы, вместо этого они попытались ее поджечь с помощью легковоспламеняющейся жидкости», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале.
Подростков с различной степенью ожогов доставили в больницу. Третий участник, который был рядом в момент взрыва баллона, не пострадал. Также сейчас на месте работают правоохранительные органы и следственный комитет.
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