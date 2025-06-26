26 июня 2025

Подростки пострадали при взрыве неизвестного устройства в Калининграде: что случилось

Школьники из Калининграда получили ожоги от взрыва баллона с кислородом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место ЧП сейчас огорожено лентой, проводится проверка
Место ЧП сейчас огорожено лентой, проводится проверка Фото:

Двое подростков из Калининграда получили серьезные ожоги. Предположительно, ЧП случилось из-за взрыва баллона с кислородом. Школьников увезли в больницу. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются следователи и полицейские. Подробности ЧП — в материале URA.RU.

Что произошло

В полицию информация о случившемся под железнодорожным мостом в районе улицы Дмитрия Донского поступила примерно в 17:20 по местному времени. Согласно заявлению несовершеннолетнего, его товарищи получили травмы во время прогулки.

На место происшествия оперативно выехали представители правоохранительных органов и экстренных служб. Согласно предварительной информации, группа подростков обнаружила на улице кислородный баллон. Впоследствии он взорвался возле костра, который разожгли несовершеннолетние.

Что известно о состоянии пострадавших подростков

В результате взрыва пострадал 14-летний подросток — у него зафиксированы ожоги, охватывающие 70% поверхности тела. Его 16-летний приятель также получил серьезные травмы: площадь ожогов составляет 50%. Оба пострадавших были доставлены в больницу. В настоящий момент состояние их здоровья выясняется. Третий участник инцидента не пострадал.

На месте ЧП проводится проверка

Сейчас на территории промышленной зоны, где произошло ЧП, работают сотрудники МЧС, полиции и следственного комитета. Они тщательно изучают место инцидента на предмет возможных улик.

«Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья уточняется. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Натальи Гацко. Ее комментарий опубликован в telegram-канале "Калининградский Следком".

Фото с места происшествия, где, предположительно, взорвался баллон с кислородом
Фото с места происшествия, где, предположительно, взорвался баллон с кислородом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое подростков из Калининграда получили серьезные ожоги. Предположительно, ЧП случилось из-за взрыва баллона с кислородом. Школьников увезли в больницу. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются следователи и полицейские. Подробности ЧП — в материале URA.RU. Что произошло В полицию информация о случившемся под железнодорожным мостом в районе улицы Дмитрия Донского поступила примерно в 17:20 по местному времени. Согласно заявлению несовершеннолетнего, его товарищи получили травмы во время прогулки. На место происшествия оперативно выехали представители правоохранительных органов и экстренных служб. Согласно предварительной информации, группа подростков обнаружила на улице кислородный баллон. Впоследствии он взорвался возле костра, который разожгли несовершеннолетние. Что известно о состоянии пострадавших подростков В результате взрыва пострадал 14-летний подросток — у него зафиксированы ожоги, охватывающие 70% поверхности тела. Его 16-летний приятель также получил серьезные травмы: площадь ожогов составляет 50%. Оба пострадавших были доставлены в больницу. В настоящий момент состояние их здоровья выясняется. Третий участник инцидента не пострадал. На месте ЧП проводится проверка Сейчас на территории промышленной зоны, где произошло ЧП, работают сотрудники МЧС, полиции и следственного комитета. Они тщательно изучают место инцидента на предмет возможных улик. «Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья уточняется. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Натальи Гацко. Ее комментарий опубликован в telegram-канале "Калининградский Следком".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...