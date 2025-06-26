Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на мужчину в центре Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения на мужчину в Свердловском районе Перми. Об этом сообщает telegram-канал СК России.
«В одном из telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой мужчины избили местного жителя в Свердловском районе Перми. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что инцидент произошел 25 июня в Свердловском районе города на улице Пушкина. Сообщалось, что причиной нападения на горожанина стал спор из-за парковочного места. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что личности всех участников нападения установлены, они задержаны.
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