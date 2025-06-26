26 июня 2025

Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на мужчину в центре Перми

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Главе ведомства представят доклад о расследовании
Главе ведомства представят доклад о расследовании Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения на мужчину в Свердловском районе Перми. Об этом сообщает telegram-канал СК России.

«В одном из telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой мужчины избили местного жителя в Свердловском районе Перми. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что инцидент произошел 25 июня в Свердловском районе города на улице Пушкина. Сообщалось, что причиной нападения на горожанина стал спор из-за парковочного места. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что личности всех участников нападения установлены, они задержаны.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения на мужчину в Свердловском районе Перми. Об этом сообщает telegram-канал СК России. «В одном из telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой мужчины избили местного жителя в Свердловском районе Перми. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Ранее стало известно, что инцидент произошел 25 июня в Свердловском районе города на улице Пушкина. Сообщалось, что причиной нападения на горожанина стал спор из-за парковочного места. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что личности всех участников нападения установлены, они задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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