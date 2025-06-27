Марочко: ВС РФ вошли в село Удачное в ДНР

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ВС РФ продвигаются в ДНР
ВС РФ продвигаются в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вошли в населенный пункт Удачное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), и начали боевые действия за его освобождение. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы уже находимся в Удачном, который находится восточнее от Молодецкого, там начались бои. Этот населенный пункт будет позволять контролировать украинскую группировку в данном районе и помогать продвигаться вдоль административной границы ДНР для ее дальнейшего освобождения», — отметил Марочко для ТАСС.

В последние недели российские войска активно продвигаются на территории Донецкой Народной Республики, ранее установив контроль над селами Перебудова и Запорожье, а также ведя наступательные действия в ряде других населенных пунктов региона. Освобождение Удачного станет продолжением операции, направленной на расширение контроля над стратегически важными районами и укрепление позиций вдоль административной границы ДНР.

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Российские войска вошли в населенный пункт Удачное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), и начали боевые действия за его освобождение. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко. «Мы уже находимся в Удачном, который находится восточнее от Молодецкого, там начались бои. Этот населенный пункт будет позволять контролировать украинскую группировку в данном районе и помогать продвигаться вдоль административной границы ДНР для ее дальнейшего освобождения», — отметил Марочко для ТАСС. В последние недели российские войска активно продвигаются на территории Донецкой Народной Республики, ранее установив контроль над селами Перебудова и Запорожье, а также ведя наступательные действия в ряде других населенных пунктов региона. Освобождение Удачного станет продолжением операции, направленной на расширение контроля над стратегически важными районами и укрепление позиций вдоль административной границы ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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