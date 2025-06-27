Марочко: ВС РФ вошли в село Удачное в ДНР

Российские войска вошли в населенный пункт Удачное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), и начали боевые действия за его освобождение. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
«Мы уже находимся в Удачном, который находится восточнее от Молодецкого, там начались бои. Этот населенный пункт будет позволять контролировать украинскую группировку в данном районе и помогать продвигаться вдоль административной границы ДНР для ее дальнейшего освобождения», — отметил Марочко для ТАСС.
В последние недели российские войска активно продвигаются на территории Донецкой Народной Республики, ранее установив контроль над селами Перебудова и Запорожье, а также ведя наступательные действия в ряде других населенных пунктов региона. Освобождение Удачного станет продолжением операции, направленной на расширение контроля над стратегически важными районами и укрепление позиций вдоль административной границы ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.