Челябинский боец UFC Ирина Алексеева готова драться с чемпионами, несмотря на редкое генетическое заболевание

Боец UFC Ирина Алексеева родом из Челябинска готовится к предстоящему бою, несмотря на выявленное редкое генетическое заболевание. Матчмейкеры сейчас ей ищут соперника на предстоящий бой. Об этом спортсменка сообщила корреспонденту URA.RU во время случайной встречи в Екатеринбурге.
«Я вам скажу по секрету, что матчмейкеры после несправедливого боя в Баку, когда меня лишили победы в поединке с польской спортсменкой Сыгулой, хотят как можно быстрее предоставить мне бой. Было бы круто подраться с чемпионами, с претендентами. И если мне предложат с ними бой, я никогда не откажусь, я хочу драться с сильными, чтобы расти. А так, любой оппонент, без разницы кто, с любым выйду», — рассказала URA.RU Алексеева.
Спортсменка поведала URA.RU, что в последнем бою она избегала приемы борьбы, включающие болевые и удушающие техники. Оказалось, это связано с ее очень серьезным генетическим заболеванием.
«Мне задают вопрос, почему я не боролась в последнем бою. У меня опухоль в костном мозге. Пока на данный момент мне нельзя бороться. У меня может в пояснице лопнуть паутинка костного мозга, и у меня парализует ноги. Это очень опасно. Я и так вышла на бой на свой страх и риск. Сейчас я прохожу лечение», — отметила Алексеева.
На вопрос, что она делает в Екатеринбурге, спортсменка отметила, что два года назад переехала жить в этот город. И она уже считает себя екатеринбурженкой.
Ранее Алексеева заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Спортсменка заявила, что ее «обворовали», присудив победу сопернице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.