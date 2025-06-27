Челябинский боец UFC Ирина Алексеева готова драться с чемпионами, несмотря на редкое генетическое заболевание

Матчмейкеры ищут соперницу для уральского бойца UFC Ирины Алексеевны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боец Алексеева рассказала о желании взять реванш в октагоне
Боец Алексеева рассказала о желании взять реванш в октагоне Фото:

Боец UFC Ирина Алексеева родом из Челябинска готовится к предстоящему бою, несмотря на выявленное редкое генетическое заболевание. Матчмейкеры сейчас ей ищут соперника на предстоящий бой. Об этом спортсменка сообщила корреспонденту URA.RU во время случайной встречи в Екатеринбурге. 

«Я вам скажу по секрету, что матчмейкеры после несправедливого боя в Баку, когда меня лишили победы в поединке с польской спортсменкой Сыгулой, хотят как можно быстрее предоставить мне бой. Было бы круто подраться с чемпионами, с претендентами. И если мне предложат с ними бой, я никогда не откажусь, я хочу драться с сильными, чтобы расти. А так, любой оппонент, без разницы кто, с любым выйду», — рассказала URA.RU Алексеева. 

Спортсменка поведала URA.RU, что в последнем бою она избегала приемы борьбы, включающие болевые и удушающие техники. Оказалось, это связано с ее очень серьезным генетическим заболеванием. 

«Мне задают вопрос, почему я не боролась в последнем бою. У меня опухоль в костном мозге. Пока на данный момент мне нельзя бороться. У меня может в пояснице лопнуть паутинка костного мозга, и у меня парализует ноги. Это очень опасно. Я и так вышла на бой на свой страх и риск. Сейчас я прохожу лечение», — отметила Алексеева. 

На вопрос, что она делает в Екатеринбурге, спортсменка отметила, что два года назад переехала жить в этот город. И она уже считает себя екатеринбурженкой. 

Ранее Алексеева заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Спортсменка заявила, что ее «обворовали», присудив победу сопернице. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец UFC Ирина Алексеева родом из Челябинска готовится к предстоящему бою, несмотря на выявленное редкое генетическое заболевание. Матчмейкеры сейчас ей ищут соперника на предстоящий бой. Об этом спортсменка сообщила корреспонденту URA.RU во время случайной встречи в Екатеринбурге.  «Я вам скажу по секрету, что матчмейкеры после несправедливого боя в Баку, когда меня лишили победы в поединке с польской спортсменкой Сыгулой, хотят как можно быстрее предоставить мне бой. Было бы круто подраться с чемпионами, с претендентами. И если мне предложат с ними бой, я никогда не откажусь, я хочу драться с сильными, чтобы расти. А так, любой оппонент, без разницы кто, с любым выйду», — рассказала URA.RU Алексеева.  Спортсменка поведала URA.RU, что в последнем бою она избегала приемы борьбы, включающие болевые и удушающие техники. Оказалось, это связано с ее очень серьезным генетическим заболеванием.  «Мне задают вопрос, почему я не боролась в последнем бою. У меня опухоль в костном мозге. Пока на данный момент мне нельзя бороться. У меня может в пояснице лопнуть паутинка костного мозга, и у меня парализует ноги. Это очень опасно. Я и так вышла на бой на свой страх и риск. Сейчас я прохожу лечение», — отметила Алексеева.  На вопрос, что она делает в Екатеринбурге, спортсменка отметила, что два года назад переехала жить в этот город. И она уже считает себя екатеринбурженкой.  Ранее Алексеева заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Спортсменка заявила, что ее «обворовали», присудив победу сопернице. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...