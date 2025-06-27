Суда в Ормузском проливе выставляют чужие флаги из-за угрозы атак

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Несколько судов в Ормузском проливе передали нетипичное сообщение о своей принадлежности
Несколько судов в Ормузском проливе передали нетипичное сообщение о своей принадлежности Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Суда в Ормузском проливе начали передавать ложные сообщения о своей принадлежности, чтобы снизить риск атак на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Windward.

«Суда, находящиеся вблизи Ормузского пролива, транслируют необычные сообщения о своей национальной принадлежности, чтобы избежать нападения», — говорится в сообщении. По данным Windward, с 12 по 24 июня 55 судов в районе пролива отправили 101 нетипичное радиосообщение, указывая, например, на перевозку российской нефти или принадлежность Китаю, хотя обычно они передают свои пункты назначения или сообщения о перевозке грузов, чтобы защититься от пиратов. Генеральный директор компании Эми Дэниел объяснил, что из-за запутанной структуры судоходства сложно установить настоящего владельца судна. Однако отдельные страны, такие как Великобритания, США и Израиль, могут быть подвержены большей угрозе.

По информации аналитиков, экипажи меняют данные о принадлежности в зависимости от маршрута: так, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под флагом Панамы при проходе пролива сообщил, что он «китайский», а супертанкер Yuan Yang Hu также заявлял о связи с Китаем. Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировой торговли энергоресурсами, и его возможная блокировка может привести к резкому росту цен на нефть.

Ранее власти Ирана неоднократно предупреждали о возможности полного закрытия Ормузского пролива в ответ на действия, которые Тегеран расценивает как угрозу своему суверенитету. Этот маршрут имеет ключевое значение для экспорта нефти из стран Персидского залива, и любые перебои в его работе могут привести к росту мировых цен на энергоносители и усилению напряженности между крупнейшими мировыми экономиками.

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Суда в Ормузском проливе начали передавать ложные сообщения о своей принадлежности, чтобы снизить риск атак на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Windward. «Суда, находящиеся вблизи Ормузского пролива, транслируют необычные сообщения о своей национальной принадлежности, чтобы избежать нападения», — говорится в сообщении. По данным Windward, с 12 по 24 июня 55 судов в районе пролива отправили 101 нетипичное радиосообщение, указывая, например, на перевозку российской нефти или принадлежность Китаю, хотя обычно они передают свои пункты назначения или сообщения о перевозке грузов, чтобы защититься от пиратов. Генеральный директор компании Эми Дэниел объяснил, что из-за запутанной структуры судоходства сложно установить настоящего владельца судна. Однако отдельные страны, такие как Великобритания, США и Израиль, могут быть подвержены большей угрозе. По информации аналитиков, экипажи меняют данные о принадлежности в зависимости от маршрута: так, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под флагом Панамы при проходе пролива сообщил, что он «китайский», а супертанкер Yuan Yang Hu также заявлял о связи с Китаем. Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировой торговли энергоресурсами, и его возможная блокировка может привести к резкому росту цен на нефть. Ранее власти Ирана неоднократно предупреждали о возможности полного закрытия Ормузского пролива в ответ на действия, которые Тегеран расценивает как угрозу своему суверенитету. Этот маршрут имеет ключевое значение для экспорта нефти из стран Персидского залива, и любые перебои в его работе могут привести к росту мировых цен на энергоносители и усилению напряженности между крупнейшими мировыми экономиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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